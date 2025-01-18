特朗普就職禮．懶人包｜移師室內賓客降至700人　巡遊規模縮減

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任，就職禮本來定於國會山莊外舉行，但因天氣關係改至國會圓形大廳（Rotunda），賓客降至700人，同樣由於氣溫關係，巡遊規模也因此縮減。



圖為2025年1月7日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）舉行記者會。（Reuters）

特朗普就職禮何時舉行？

美東時間1月20日中午12時（香港時間1月21日凌晨1時），特朗普會在美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）的主持下宣誓就職。

就職儀式本來在美國國會山莊前舉行，會有數以千計帶着門票到場的觀眾，還會有多達約2.5萬名軍警人員戒備，但由於天氣太冷關係，典禮決定移師室內，改在國會圓形大廳（Rotunda）上演，保安計劃也要調整。場地只容納700人，美媒引述消息人士指，在場人士將包括國會議員及其配偶、還有一些特別賓客（VIPs）等。

在宣誓儀式後，特朗普將發表就職演說，根據之前受訪說法，特朗普表示希望演說能振奮人心、帶動團結一致。

就職禮有哪些嘉賓？

就職典禮會有表演嘉賓，包括《美國偶像》第4季冠軍Carrie Underwood將獻唱《美麗的美國》（America the Beautiful），其他嘉賓包括 《Y.M.C.A.》主唱組合Village People、男歌手Lee Greenwood等。

Carrie Underwood在2024年12月31日除夕於美國紐約市演唱（Reuters）

在台下嘉賓方面，美國3位前總統奧巴馬（Barack Obama）、小布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）都將列席，但奧巴馬妻子、前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）表明不會現身，引來關注。

外界也關注各國、各大企業有哪些代表出席，中國宣布會派國家副主席韓正以習近平特別代表身份赴會，俄羅斯則不派代表出席。

在科技界，美媒指3大富豪馬斯克（Elon Musk）、貝索斯（Jeff Bezos），朱克伯格（Mark Zuckerberg）都會出席，《紐約時報》引述知情人士指，TikTok行政總裁周受資也計劃參加特朗普的就職典禮，並獲邀請坐上主席台的榮譽位置。

2025年1月15日，華盛頓特區的工作人員繼續為特朗普的就職禮作準備，包括加設移動式廁所（Reuters）

巡遊規模縮減

就職禮當日舉行、由軍團、學校樂隊、花車和公民團體參與的巡遊，也會因為天氣關係而縮減規模，由原定在賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）舉行，變成在華盛頓特區市中心一個可容納2萬人體育館上演。

就職慶祝活動不止在1月20日，在1月19日至21日，華盛頓特區會上演至少18場就職慶典活動，其中預計特朗普會出席其中3場。