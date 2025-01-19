TikTok ban｜留守至關閉最後一刻　擁百萬粉絲網紅心碎：這是犯罪

TikTok（抖音海外版）在美國「不賣就禁」的法律於1月19日生效，這款來自中國的應用程式現已不可在美國使用，在此之前用戶都會在應用程式內收到停用提示，有網紅心碎表示這是犯罪。



TikTok在美國東部時間18日晚上11時就遭關閉，網民紛紛對這應用程式的停運表示心碎。一名在社交平台X擁有180萬追蹤者的網紅iJustine發文指，自己經歷TikTok關閉的全過程，她強調這令人難受，還揚言關閉TikTok「這是犯罪」。

另一網紅、擁有1100萬名追蹤者的Erika Thompson向英國廣播公司（BBC）講述，TikTok美國業務關閉不單會令她失去很多收入，也是失去一個教育工具，她在TikTok上分享自己對研究蜜蜂的興趣，「平台上還有很多其他人提供教育或資訊內容。」

↓ Erika Thompson在社交平台分享養蜂知識 ↓

有用戶在網上發文「哀悼」，指Tiktok現已停止營運，自己不得不退出應用程式。

在這應用程式關閉後，外界還關注其中用戶去向，除了去往其他美國社交平台外，中國的社交平台「小紅書」意外走紅，路透社16日指，早在上週的一日之內就迎來近300萬美國用戶。