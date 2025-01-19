特朗普就職前夕　《人民日報》發文稱中美合作可為世界帶來確定性

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣誓就職前夕，《人民日報》周日（19日）發表題為「推動中美關係在新的起點上取得更大進展（鐘聲）」的評論文章，稱中美從戰略高度和長遠角度把握和處理雙邊關係，將為動盪不安的世界帶來更多確定性。



文章稱，國際形勢變亂交織，確定性成為全球稀缺資源。中美作為兩個世界大國，要有足夠的政治智慧和歷史擔當走出一條新時期大國相處之道，讓中美兩國人民放心、讓世界各國人民安心。中國的戰略意圖和對美政策是確定的，中美關係互利共贏的本質是確定的，中美合作能夠辦成事、辦好事、辦大事的歷史經驗更是確定的。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）2019年夏在大阪G20峰會上會面。（Getty）

文章續稱，中美從戰略高度和長遠角度把握和處理雙邊關係，以「同球共濟」的精神為世界團結髮揮積極作用，加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，將為動盪不安的世界帶來更多確定性。

文章最後也提到，中美雙方要本着相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿着穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。

2017年11月9日，中國國家主席習近平（左）在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）訪華。（新華社）

中國國家主席習近平周五（17日）晚上已與即將就任的美國總統特朗普通電話，雙方談到貿易平衡、芬太尼和短片分享平台TikTok等議題。這是特朗普在2024美國大選獲勝後，兩人首次正式通話。

中國將派出國家副主席韓正前往華盛頓，出席1月20日舉行的特朗普就職典禮。