一夜間成為中美民間交流「新大陸」　一文睇清小紅書發迹史

美國政府計劃在1月19日執行對全球最熱門短片平台「TikTok」的強制出售命令，意外造就大批美國用戶湧到另一個同樣來自中國的社交平台「小紅書」。這些自稱「TikTok難民」（TikTok Refugee）的人，讓小紅書在短短2日內新增超過70萬名新用戶。

一夜之間，小紅書成了中美民間交流的「新大陸」。



說起小紅書，它是中國最知名的網購、社交平台之一，曾經被稱為「中國版Instagram」。自2013年推出至今，小紅書的平均每月活躍用戶高達3億，歷經多輪融資後，估值已高達近200億美元（約合1,560億港元）。

回想起創業經過，熱衷旅行的小紅書創辦人毛文超直言「創業熱情源於我的愛好」，他亦感慨創業夢最早在大學校園時已經萌芽，「創新、冒險、創業，這一切離你真的很近很近。」

小紅書如今估值高達200億美元（約合1,560億港元）。（視覺中國/當代中國授權）

小紅書｜「完美先生」毛文超辭職創業

小紅書是內地近年最受歡迎的應用程式之一，具備電商及社交功能。除了商家可以發文推薦產品，普通網民也能撰寫「種草筆記」分享，內容覆蓋時尚、護膚、彩粧、美食、旅行、影視、讀書、健身等各個領域。

說起創辦人毛文超的故事，他堪稱是「完美先生」，學霸出身之餘，投身社會後又得享高薪厚職，但他最終又如何走上創業之路？

毛文超在湖北出生，從小學開始一直維持優異成績。他在2003年參加高考，其後順利獲上海交通大學錄取。毛文超在大學修讀機械電子專業，2007年即將畢業之際，已經同時獲得兩間公司的聘書，最後他的第一份工作就是接受其中一間公司，加入全球排名前三的貝恩管理諮詢公司（Bain & Company）。

在職場上無往而不利，但毛文超最熱愛的，還是旅遊，畢業後短短數年間已經去過20多個國家。

過程中，毛文超發現到中國人出境遊愈來愈多，到處都能夠看到熱切購物的中國遊客。毛文超的父母在2012年時去美國旅行，他事前也有特別為父母上網搜索購物攻略，卻發現雖然旅遊攻略很多，但海外旅遊購物攻略卻幾乎是真空狀態。相比之下，2012年中國人海外購物（內地稱為海淘）總金額已達到1,000億美元（約合7,800億港元）。

毛文超將小紅書打造成「海外購物紅寶書」，同時也涉獵電商行業。（視覺中國/當代中國授權）

自此，毛文超找準「海淘」的風口，也抓住中產階層的購物需求，甘願賠償百萬元人民幣辭職後，2013年6月在上海創辦小紅書，將其打造成當時理念相當創新的分享平台，提供出境購物攻略。最讓毛文超意想不到是，用戶不僅在小紅書上分享海外購物經驗，還會主動撰寫攻略，然後自發討論起來。這個現象使毛文超堅定信念要做用戶原創內容的內容產生模式，運營編輯每天的工作只是決定是否「加精」（列為精華文章），或者偶爾引導用戶在圖片或形式上有所改善。

小紅書｜毛文超創業夢始於大學校園

成功背後，毛文超的創業夢並不是臨時興起，最早在大學校園已經開始萌芽。

讀書期間，他有參加海外高校的交流和大學生的創業大賽。此外，毛文超在私募基金公司工作期間，獲公司送往鄰近以創新聞名的矽谷的美國史丹福大學修讀MBA，「當你看着那些在電視和書裏的高科技創業大牛們就在你身邊時，你會覺得創業就像你早晨出門去上班一樣平常。」

他更提到，身邊的同學會隨時隨地變成業界的「牛人」，例如前來旁聽的本科生竟是Snapchat的創辦人之一Evan Spiegel、同學的男友Kevin Systrom剛剛從Google離職，然後創辦舉世聞名的Instagram。

2015年9月，李克強在河南保稅物流中心，考察在此地開展業務的小紅書。（網上圖片）

值得一提是，小紅書其中一個「威水史」，是它在2015年前獲國務院總理李克強親臨考察。當時小紅書剛剛轉型做電商，推出「福利社」，短短半年銷售額高達7億元。李克強在考察時即興改編當時小紅書的宣傳標語「今天的心情，三分天注定，七分靠shopping」，稱「今天的成績，三分靠創新，七分靠打拼。」

正正是受到這些氛圍所感染，毛文超幹勁十足。8年時間過去，他成功將小紅書打造成「海外購物紅寶書」，是全球第一的「種草」（網絡流行語，指專門給別人推薦好貨以誘人購買的行為）社區，不斷吸引資本重金下注。

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