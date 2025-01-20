特朗普就職｜中美面臨的首要問題不是貿易戰

特朗普就職典禮於1月20日舉行，中國已官宣將派國家副主席韓正出席特朗普就職儀式。在就職禮前的一天，韓正亦已經同副總統萬斯見面。

韓正以往有作為中國國家主席習近平特別代表參加其他國家元首就職活動的經歷，此番前往美國參加特朗普就職儀式，是正常安排。

儘管不少國家領導人會親自前往美國出席活動，也有不少國家外長比如日本外相、印度外長會前往美國參加就職儀式。但是中國並沒有因為對方是美國總統就有特別的對待。

這次不是特朗普團隊期待的中共政治局常委蔡奇，也不是中國外長王毅，而是韓正。此舉可以看做是中國方面繼續秉持審慎姿態，就中美溝通機制如何建立進行的先頭試探。

特朗普就職後，中美面臨的首要問題是溝通問題。而中美溝通機制的建立需要時間。

隨着中國正逐漸實現全面崛起，中美在經貿、科技、軍事等多個領域展開激烈博弈，兩國關係的走向備受全球矚目。圖為2019年6月29日，特朗普（左）與中國國家主席習近平在日本大阪舉行會晤。（Reuters）

特朗普第一任期時，推翻了以往的中美溝通機制。2017年4月習近平同特朗普在海湖莊園會晤時達成構建中美外交安全對話、全面經濟對話、社會和人文對話、執法及網絡安全對話四個高級別對話機制的共識。

拜登政府上任後，否定了特朗普新建立的溝通機制。先有2021年2月中國農曆除夕拜登和習近平的新年通話，緊接着才有2021年3月中美層在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行的戰略對話。在此之後美國國安顧問和中國中央外事辦公室主任的溝通形式逐步確定下來。

從過往的經歷看，特朗普第二任期，中美首先要就溝通機制的建立問題進行一番試探和交涉。習近平特朗普何時通話、何時會面，和前期中美就雙方溝通機制等一系列事宜達成何種共識息息相關。不排除關鍵問題需要習近平、特朗普親自溝通拍板。

2017年特朗普第一任期，中美元首曾在美國海湖莊園舉行首腦會談。（路透社）

中美如何解決特朗普提名的國務卿魯比奧（Marco Rubio）被中方制裁一事，是需要考慮的。如果特朗普摒棄國安顧問和中央外辦主任的溝通機制，那麼身兼中央外事辦公室主任和外長的王毅如何同美國接觸的問題需要解決。

中方派出國家副主席韓正前往美國，表面看是禮儀性質，但是韓正曾任十九屆中共政治局常委，在中共黨內有一定的威望。他前往美國並不僅僅是禮儀性質。韓正和特朗普的副手萬斯（J.D. Vance），會不會是中美溝通的新方向，需要留意。

特朗普團隊多次表達直通中共政治局常委蔡奇的訴求，也代表了一種全新的溝通試探。特朗普還是特朗普，但是圍繞特朗普的人換了。特朗普團隊的國務卿、國安顧問等將如何影響中美關係，需要繼續觀察。

當然也不排除特朗普政府需要在烏克蘭危機問題上同中國合作，不排除中美會率先就貿易戰展開溝通，具體溝通機制也有可能在打交道的過程中邊協商邊建立。