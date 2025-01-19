反對加沙停火協議　以色列極右翼部長辭職　財長威脅退出聯合政府

加沙停火協議在香港時間1月19日下午生效，以色列強硬派、極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）與另外兩名同一黨派的部長同日因不滿停火協議而宣告辭職。財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）也威脅退出聯合政府。



本格維爾所屬的猶太力量黨（Otzma Yehudit）指，本格維爾與另外兩名部長已經退出以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的內閣。其他兩人為文化遺產部長埃利亞胡（Amichai Eliyahu）及內蓋夫、加利利和國家復原力部長（Negev, Galilee and National Resilience Minister）Yitzhak Wasserlauf。

圖為2025年1月5日，以軍與哈馬斯之間衝突持續，加沙拜特哈農（Beit Hanoun）的建築物成為廢墟。（Reuters）

猶太力量黨也宣告退出執政聯盟。

財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）則威脅指，若政府停止在加沙對抗哈馬斯的戰爭，便會退出聯合政府。他主張以色列要佔領加沙地帶，並在當地設立臨時軍政府。

2024年8月13日，以色列極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）到訪位於耶路撒冷舊城的聖殿山，亦即阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）所在地。（Reuters）

早在停火協議達成前，本格維爾便反對向哈馬斯妥協，他主張「完全阻截」運往巴勒斯坦地區的人道主義援助、燃料、電力和水，以迫使哈馬斯釋放人質，認為「只有這樣，哈馬斯才會在不危及以色列安全情況下釋放我方的人質」。

本格維爾的強硬立場一直在國際社會引起爭議。

圖為2025年1月16日，加沙城一處以往被以色列襲擊摧毀的地區，現場目前只剩下一片廢墟。（Reuters）

在以巴兩方達成的停火協議內容中，協議分為三階段實施，內塔尼亞胡在前一日的18日強調，協議第一階段停火是「暫時的」，若第二階段停火無效，以色列保留恢復對加沙戰事的權利，他續指這得到美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與即將卸任的總統拜登（Joe Biden）的支持。