以哈今將停火　內塔尼亞胡：以色列保留權利　必要時恢復戰鬥

以色列與哈馬斯（Hamas）達成的停火協議的首階段，將在香港時間今日（1月19日）下午2時30分生效。以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）18日發表講話，堅持以色列保留權利，在必要時恢復戰鬥。



停火協議分為三階段實施，內塔尼亞胡強調，協議的第一階段停火是「暫時的」，若第二階段停火無效，以色列保留恢復對加沙戰事的權利，他續指這得到了美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與即將卸任的總統拜登（Joe Biden）的支持。

路透社引述哈馬斯媒體指，以軍開始在拉法及連接加沙和埃及的費城走廊（Philadelphi Corridor）撤出。

以色列將在第一階段的停火協議中，迎回33名獲釋的人質，並釋放1,890 名在囚巴人，根據協議條款，以色列也將開始從加沙撤軍。雙方將在第一階段停火16日後，開始第二階段的停火，旨在實現永久停火。