加拿大自由黨眾議院領袖宣布競選黨魁　角逐人數增至3人

加拿大自由黨眾議院首席議員古爾德（Karina Gould）1月18日宣佈角逐自由黨黨魁，成為迄今為止接替總理杜魯多（Justin Trudeau）的最年輕候選人。在此之前，加拿大前央行行長與前財政部長均確認參選，目前黨魁角逐人數為3人。



眾議院領袖古爾德周日（19日）在社交媒體X上發布的競選影片中表示，「我們需要新的領導人來為加拿大人民的日常生活而戰。他們需要一位了解人民正在經歷什麼並每天努力讓他們的生活變得更好的領導人。」

她說：「我為加拿大而來。今天、明天以及未來的歲月。」

現年37歲的古爾德曾出任民主制度部長和國際發展部長等職務，是加拿大歷來最年輕的女性內閣部長，也是目前黨魁競選者中最年輕的候選人。

加拿大總理杜魯多本月初宣布辭任自由黨黨魁，並稱將在黨內選出新領袖後辭去總理職務。加拿大前財長方慧蘭（Chrystia Freeland）和前加拿大央行行長卡尼（Mark Carney）日前都正式宣布角逐黨魁。自由黨將於3月9日舉行選舉，選出新黨魁。