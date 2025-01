「加拿大是非賣品」鴨嘴帽熱賣　企業：訂單不斷增加　還出口美國

特朗普此前主張對加拿大施加25%關稅,加拿大外長趙美蘭(Melanie Joly)1月17日表示,若特朗普兌現對加拿大商品的關稅政策,加方將在周一採取報復式關稅措施,並已經準備好第二、第三輪反制措施。另一方面,寫有「加拿大是非賣品」(Canada is not for sale)的鴨嘴帽在加國熱賣。



路透社引述一位匿名消息人士指,周一就立即實施的措施將針對亦小部份美國商品,包括來自特朗普居住地佛州的橙汁。

加拿大第二、第三輪反制措施的力度也將因特朗普決定而調整,政府可能會對價值最高1500億加元(約8090億港元)的商品提高關稅。

加拿大總理杜魯多本周也在安大略省與加拿大車廠代表開會,指加拿大與美國造車業是唇齒相依,合作是互惠互利,若美國實施關稅,將會拖累整個北美造車業。

該省省長福特(Doug Ford)早前戴上寫有「加拿大是非賣品」(Canada is not for sale)的鴨嘴帽於首都渥太華開會,該帽子外觀類似特朗普「讓美國再次偉大起來」的經典鴨嘴帽,由來自該省的Liam Mooney設計並銷售。

據Liam Mooney表示,福特戴這頂帽子後令銷情火爆:「我們下周將向加拿大人發貨,從東海岸到西海岸,再到世界各地,還有整個美國。」

圖為2022年10月26日,加拿大魁北克省,加拿大外長趙美蘭(Melanie Joly)出席外交歡迎會。(Reuters)

他估計自己的設計和品牌公司已經售出2萬多頂帽子,訂單仍在不斷增加,許多人一次就訂購1000頂甚至數千頂帽子。

他說「我們收到來自美國東西岸的數千份訂單。我們正在向美國銷售。今天晚些時候我們將向全球銷售。僅在過去24小時內,我們的銷售額就超過45萬美元」。