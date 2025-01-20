特朗普上台在即　重申兌現驅逐移民承諾

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月19日在總統就職儀式前告訴數千名狂熱的支持者，他將在上任第一天起對移民實施嚴格限制，並誓言迅速兌現他在競選中的核心承諾。



綜合路透社和法媒報道，特朗普在華盛頓第一資本體育館（Capital One Arena）舉行的「讓美國再次偉大」勝利集會上，對歡呼者說：「明天太陽落山時，對我們國家的入侵會停止。」

圖為2025年1月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在就職禮前夕，出席在華府舉行的勝利集會，獲支持者熱烈歡迎。（Reuters）

特朗普重申了他的競選承諾，將啟動美國歷史上最大規模的驅逐行動，驅逐數百萬移民。然而，如此規模的行動可能需要花費數年，而且成本高昂。

他還強調：「這是美國歷史上最偉大的政治運動，75天前，我們取得了國家有史以來最偉大的政治勝利。從明天開始，我將以歷史性的速度採取行動，解決國家面臨的每一個危機。」

這次集會和20日的就職演說可能預示了特朗普在第二個任期的執政風格。最近幾週，特朗普大肆討論了接管格陵蘭島和巴拿馬運河，以及將加拿大變成美國的一個州，讓外國盟友感到困惑。

特朗普誓言將在就任總統後的數小時內廢除「拜登政府的每一項激進和愚蠢的行政命令」。

一名消息人士稱，特朗普星期一將發布200多項行政命令。

2025年1月19日，美國華盛頓，圖為特朗普在就職前夕勝利集會中發表講話。（Reuters）

另一名消息人士稱，邊境安全將在其中佔據突出地位，其中包括將販毒集團列為「外國恐怖組織」、宣布美墨邊境進入緊急狀態，並恢復「留在墨西哥」政策，迫使非墨西哥裔尋求庇護者在墨西哥等待美國開庭日期。