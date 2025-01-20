就職前夕勝利集會　特朗普：大選歷史性勝利促成加沙停火

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職前夕，1月19日在華府第一資本體育館（Capital One Arena）舉行大型慶祝勝選集會。對於加沙停火協議同日生效，以及哈馬斯釋放首批3名人質，特朗普在集會上表示，這是他在大選歷史性勝利的結果。



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稱未上台政府成就超過拜登執政4年

特朗普稱，日前促成史詩式停火協議，是邁向中東持久和平的第一步。「這項協議只有在我們去年11 月取得歷史性勝利下才能達成」，他又稱，「我很高興地報告，第一批人質剛剛被釋放」。

特朗普指出，其即將上任的政府在不足3個月時間內，在中東實現了促成協議等目標，而且是他尚未擔任總統的情況下。「我們所取得的成就……比他們（民主黨及拜登）擔任總統4年的成就還要多」。

中東特使將人質獲釋歸功特朗普

特朗普的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）稍早時間也在集會演說，也將同日的人質獲釋歸功於特朗普，「我們有一支偉大的團隊，但如果沒有特朗普，這一切就不會發生。特朗普在這次釋放扮演重要角色，我們所有人都予以感激」。

據美國有線新聞網（CNN）引述拜登政府官員稱，特朗普及拜登的團隊為推動協議，雙方的合作「幾乎是前所未有」。