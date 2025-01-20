特朗普：幾天內公開甘迺迪和馬丁路德金遇刺機密文件

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（19日）參加華盛頓特區舉行的勝利集會時表示，他將在未來幾天內公開與前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、參議員羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy）和黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）遇刺事件有關的機密文件。



特朗普在集會上表示，此舉是為了提高政府透明度，並承諾將在「未來幾天」採取行動披露這些資訊。他說：「作為恢復政府透明度和問責制的第一步，我們將扭轉政府文件過度機密化的情況」。

2025年1月19日，美國當選總統特朗普（Donald Trump）抵達華盛頓參加他第二任期就職前一天的支持者集會。（Reuters）

他曾在第一總統任期內做出類似的承諾，事實上特朗普也確實公開了一些與1963年總統甘迺迪被殺有關的文件。但他最終屈服於中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）的壓力，以國家安全為由，將一大部分文件保密。

此次特朗普並沒有具體說明將公佈哪些文件，也沒有承諾全面解密。