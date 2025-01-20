英國科學家改造細菌　下水道脂肪塊有望化身香水「變廢為寶」

在城市中衝入下水道的污物與垃圾究竟去往何方？它們通常將匯入城市下水道，隨後去往污水處理公司，不過其中的油脂與不可溶解的垃圾易混雜形成脂肪塊堵塞下水道，部份體積巨大。英媒1月15日報道指，來自英國愛丁堡大學的研究團隊發現新方法，可通過改造細菌吞噬脂肪塊，令它們轉化出具松針氣味的香水原料。



綜合《每日郵報》、英國廣播公司（BBC）等報道，研究團隊負責人華萊士（Stephen Wallace）表示，團隊通過從植物中提取脫氧核糖核酸（DNA）插入細菌的遺傳基因中，可令這特種細菌能以下水道的脂肪塊為食，並產生化學物質蒎烯（Pinene），這會令下水道中散發出香氣。蒎烯在化妝品行業中具有較高商業價值，通常添加在香水與沐浴露等各種產品中。

2017年10月3日，英國倫敦，圖為一處被脂肪塊堵塞的下水道。（Getty）

雖然華萊士團隊目前還無法通過這方法量產香水用於商業，但他指「目前正尋求與英國業內人士合作」，驗證上述方法是否具商業可行性。

英國面臨治理下水道污水的壓力，泰晤士水務公司（Thames Water）每年花費1800萬英鎊（約1.7億港元）清理其中堆積的脂肪塊，這些脂肪塊通常清除後會被焚燒或送往垃圾堆填區。