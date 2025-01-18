每天步行會令體態變好？百萬網紅親測日行3萬步　身體如此變化

撰文：聯合新聞網
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常有人說：「多走路，有益身心健康」，根據美國史丹福大學（Stanford University）的調查顯示，台灣人平均每天走路的步數大約只有5000步。英國知名網紅「Jack Massey Welsh」日前做了一項挑戰，在7天內行走25萬步，讓他不僅體重變輕，體態也出現了明顯的變化。

英國網紅「Jack Massey Welsh」日前在Youtube頻道發布了一則影片，挑戰在一週當中行走25萬步，一天大約3.5萬步，好奇走這麼多路，是否會對身體產生明顯的影響？在第一天挑戰時他非常不適應，除雙腳劇痛外，也長出了大大小小的水泡，但他仍咬牙苦撐，走了38,965步。

百萬網紅親測每天多走路，體態明顯有好的改變。（youtube@JackSucksAtLife）
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直至挑戰的第5天，雖然他已逐漸適應肌肉疼痛的情況，但其他部位的問題卻接踵而來，甚至連腳指甲都出現發黑的症狀，腳踝也變得腫脹。最後，他順利完成了一週254,126步。威爾許表示，他除了體重變輕2磅（約0.9公斤），體態明顯變得勻稱許多，大腿腿圍也增長了2公分。

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但他並不建議民眾每週行走25萬步，一般未受過專業訓練的人，身體無法跟上運動強度，需要較長時間的恢復期。不過大家可以根據自身的健康狀況，降低到每天行走8千至2萬步，

「我覺得如果大家願意養成每天多走路的習慣，身體會有更棒的感受。」
英國網紅Jack Massey Welsh在7天內行走25萬步。（youtube@JackSucksAtLife）

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