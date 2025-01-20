中居正廣涉性侵｜富士電視台社長致歉無助降溫　7公司換下廣告

日本男星中居正廣捲入性侵醜聞，繼日媒早前曝光涉事的富士電視台有旗下員工參與後，社長港浩一在1月17日就此事致歉並透露細節。受事件影響，目前有7間公司已向電視台要求換下播出的廣告。



日本共同網報道，日產汽車和花王公司現已換下了在富士電視台播放的商業廣告，此外第一生命保險、日本生命保險、豐田汽車、NTT東日本這4間公司也採取相同做法。報道分析，各企業可能認為若繼續在富士電視台播放廣告，恐怕會損害企業形象。

2011年9月15日，中國北京，圖為中居正廣在開始演唱會前會見傳媒。（Getty）

而便利店巨頭7－11的母公司Seven & I控股亦決定換下在富士電視台播放的商業廣告。

港浩一除致歉外還透露相關細節，指早在2023年6月就有電視台人員注意到相關女性神色異常，進而了解情況。他續指請來專業醫生應對女事主的身心健康與保護私隱，但未透露她具體身份，亦未透露富士電視台之後如何應對這場風波，不過強調外界質疑電視台女員工被迫常態化進行性接待一事「並不存在」。

圖為日本放送協會（NHK）2025年1月20日播出畫面，其中顯示富士電視台社長港浩一在記者會中發表講話。（NHK）

值得一提的是，港浩一今次在記者會中出面致歉，是自去年12月日媒《週刊雜誌》曝光中居正廣涉性侵後首次公開表態。