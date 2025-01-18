中居正廣性醜聞惹怒美國金主　富士電視台社長道歉承諾調查

日本男星中居正廣爆出性醜聞，在2023年6月與富士電視台一名女員工發生糾紛，中居為此賠償了日幣9千萬日圓（約440萬港元），風暴持續擴大。就連富士電視台母公司的大股東、美國對沖基金達頓投資（Dalton Investments）都看不下去公開譴責。對此，富士電視台社長港浩一在1月17日召開記者會道歉，並鄭重表示，將成立由第三方律師為核心的調查委員會，釐清事實真相。



日媒《週刊文春》爆料，富士電視台的員工X小姐原本要與中居正廣、富士電視台的編輯部長官A先生一起聚餐，但A先生臨時未到，讓X小姐和中居正廣單獨吃飯，沒想到就在餐敘過程中遭到中居正廣性侵，這起事件讓她身心受創，甚至必須入院治療。近日日本狗仔更是不斷「擠牙膏」曝光詳情，甚至有其他受害女主播發聲。

中居正廣與富士電視台女員工發生糾紛，他為此賠償了日幣9千萬日圓。（instagram@kinsuma18_tbs）

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中居正廣的事件引發外界高度關注，富士電視台母公司「富士媒體控股」的大股東、美國對沖基金達頓投資（Dalton Investments），發布公開信要求富士媒體控股立即成立一個由外部專家組成的第三方委員會，以審查和釐清事實，並保持公開透明，

「作為貴公司最大的股東之一，我們握有超過7%的股票，我們非常憤怒（we are outraged）！」

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富士電視台社長港浩一17日於記者會一開始，就先向大眾道歉：「我們為迄今為止無法提供解釋而道歉。」並鄭重表示，將成立由第三方律師為核心的調查委員會，釐清事實真相。

記者會上有媒體問及，中居正廣在道歉聲明中強調「糾紛確實已經解決」，和解已經成立，仍能持續演藝活動的看法。港浩一則表示：「我現在無法回答這個問題」。

至於週刊的報道內容，港浩一則否認，並強調將透過調查委員會查明事實經過。富士電視台表示，他們早在去年6月就已掌握糾紛情事，並以女性的人權及身心安全為優先考量進行處理。但中居正廣主持的節目仍持續播出，調查委員會將檢視電視台一系列應對措施是否恰當。

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