中居正廣性侵｜被指吹噓陪瞓可換工作　網民疑前AV女優也是受害者

日本綜藝天王中居正廣去（2024）年底開爆出性侵富士電視台的女員工X子，雖然目前焦點都在他身上，但背後還有一位「電視台龜公」，也就是節目製作人A某，X子就說A某跟中居正廣都能影響她的工作，只能被迫赴約跟發生性關係。



這幾天再有日本網友梳理A某曾製作過的節目，發現一位正妹女高中生曾通過日本大型經紀公司AMUSE的徵選，但疑似難逃A某魔掌，最終不僅離開公司，還下海拍AV，網友一看她的片子劇情更直呼毛骨悚然！

結城里緒菜曾被封為「2014人氣王」及「佐佐木希第二」，惟在電視上亮相不到兩年就消失，後來還下海拍AV並因情緒問題引退，如今中居正廣醜聞爆出，不少人懷疑兩者有關。（IG@aoi_pod）

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由於從松本人志事件開始，日本狗仔就指出其實這些「性招待」都有電視台高層在當淫媒，他們會去物色上節目的偶像、女演員還有女主播，讓她們在不得已的狀況下去跟重要贊助商、電視台高層、政治家、男偶像跟體育選手陪睡。也因此在8日《週刊文春》爆料的內容中，受害者X子的朋友就透露中居正廣經常在聚餐上「建議」大家要跟他搞好關係，甚至還自誇：「不紅的寫真偶像跟我睡過就能拿到角色！」相當囂張。

這幾天再有日本網友抓出製作人A某曾監製過的節目，其中就有多檔跟松本人志、中居正廣一起進行的，還發現其中一檔節目《Wide na Show》（ワイドナショー）似乎就有受害者。根據日本網友整理，結城里緒菜（結城りおな）過去曾在日本直播網站NICONICO活動大受歡迎，由於長相清純可愛，還被封為「第2個佐佐木希」，獲得2014年度的人氣王。還是高中生的她參加大型經紀公司AMUSE的徵選，從32214名參賽者中脫穎而出。

結城里緒菜當時還只是高中生。（節目截圖）

接著結城里緒菜就陸續上了A某製作的節目《Wide na Show》跟中居正廣主持的《仰天新聞》，看似星路順遂，沒想到2016年就離開公司；2022年則以寫真偶像身份出道，同年又宣布以四宮愛麗絲（四宮ありす）的名字下海拍AV。然而她因為憂鬱症、恐慌症發作，導致無法拍滿合約的片量，目前已經從AV界引退，本人也曾表示其實並不喜歡性愛。

魔鬼藏在細節中，日本網友細翻結城里緒菜拍過的AV內容，發現就在描寫慘遭大咖製作人在旅館下藥性侵、被迫陪睡，封面還寫著「無法抗拒的權力關係」，這番劇情似乎「有所本」，讓不少日本網友都認為實在太恐怖，驚呼：

「這個孩子還好嗎？」

「這些人太垃圾了」

「製作人也要出面負責吧！」

「如果是真的，把人家的經歷拿來拍也是很垃圾」



中居正廣主持的高收視清談節目《金スマ（金SMA）》傳出臨時取消錄影（IG@kinsuma18_tbs）

以豪華嘉賓陣容大受歡迎 點圖放大看更多《金スマ》的節目截圖：

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