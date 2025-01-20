泰國加強封鎖泰緬非法出入境點　邊境檢查變嚴格

泰國已在緬甸蒲甘（Bagan）的Paya Thone Zu一側重新用鐵絲網圍欄封鎖了泰緬邊境非法出入的通道。



據緬甸網媒Eleven Myanmar報道，Paya Thone Zu的一名居民說，泰國一側的非法出入口已在1月15日之前完全被圍欄包圍。他說：「過去緬甸人會撕開鐵絲網通行，現在他們重新用新的鐵絲網把這裏圍起來。儘管泰國一側設置了圍欄，但人們並沒有停止通行，去泰國一側工作的人也一樣。」

中國去年打擊緬甸北部電詐園，但KK園區所在的妙瓦底位於緬甸東南部、近貼泰國邊境，距離緬北地區相當遙遠。

除了泰國當局和安全部隊加強防護工作外，邊境檢查也比以往更加嚴格。據泰國方面報道，北碧府（Kanchanaburi）府尹、桑卡拉武里（Sangkhla Buri）縣長，以及相關官員於上周五（1月17日）視察泰緬邊境泰國一側的非法出入境點。

此外，據泰國新聞報道，包括泰國邊防衛隊在內的當地安全部隊正在泰緬邊境定期巡邏。泰國媒體報道稱，數千名中國公民進入泰緬邊境緬甸一側的Paya Thone Zu後，該鎮進行了網絡詐騙和賭博活動。同樣，據泰國方面報道，除了設置鐵絲網圍欄外，泰國當局還在泰緬邊境的五個鄉鎮豎起警示牌，並安裝閉路電視。

本文獲《聯合早報》授權轉載

