詐騙營｜家屬到緬甸駐港總領使館交信冀加速營救　憂轉園區增難度

近日東南亞地區詐騙營死灰復燃，有受害港人在家屬支付贖金後獲釋，並於上周四（16日）成功回港，然而尚有受害人身在營中、受盡折磨。前油尖旺區議員余德寶今（20日）與一名被禁錮港人家屬，到緬甸駐港總領事館遞交請願信，期望緬甸政府幫忙營救，令家人平安回家，領事未派代表接信。

被禁錮港人家屬Kelvin指，最後一次與家人聯絡是在3到4個星期前，當時家人對他說園區將會轉地方，故認為對方的狀況越發危急。



被禁錮港人家屬Kelvin指，家人最後一次與他聯絡是時指，園區將會轉到其他地方，故認為對方的狀況越發危急。（盧翊銘攝）

家屬：必要情況下不排除支付贖金

Kelvin說，被禁錮的家人在半年前向他稱要到日本從事代購工作，終點站在泰國。他續說，對上一次聯絡已是3至4個星期前，當時家人只有數分鐘時間與他報平安，又稱園區將會轉地方，惟地點未知，故Kelvin認為家人的狀態越來越危急。

Kelvin又說，沒有收到園區發來家人受虐的相片。被問及在必要情況下會否支付贖金，他表示「都唔排除有呢個可能」。

轉移園區增營救難度 盼領事館幫忙加速營救

余德寶補充，兩年前亦曾發生過轉移園區的情況，當時受害人家屬交付贖金後，園方沒有放人，反而將他轉賣到其他園區。他又指，被禁錮者被轉賣到緬甸的其他位置，會增加營救困難，「我哋之前向政府、警方、甚至我哋之前畀泰國領事館嘅資料，可能就要重新再update（更新）過」。

余德寶續指，有聽到被禁錮港人因未能達成園區指標，而被電擊的消息，擔心被困在園區中港人的安危，故希望領事館及政府幫忙加速營救。他又說，撇除早前返港的1名被禁錮者，目前手頭上尚有收到7宗求助個案，均是被困在緬甸。