王星事件︱泰國總理下令保證中國遊客安全　擬找著名網紅拍片宣傳

中國演員在泰國遭綁架，讓不少中國遊客對赴泰旅遊感到擔心。恰逢春節假期即將到來，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）承諾會加強遊客安全，嘗試恢復中國遊客對泰國的信心。



旅遊業是泰國經濟支柱之一，而中國是泰國最大的遊客來源國。佩通坦1月17日說：「旅遊業是泰國的主要收入來源，我不希望因此事受到影響。我已指示安全機構提高遊客的安全級別。」

佩通坦也說，她遲些時候會錄製片段，向遊客保證他們的安全。她歡迎中國遊客到泰國慶祝春節。

泰國政府周五（17日）發聲明，承諾通過加強安全措施來增強遊客信心。「每個部門都將加強安全和服務，以促進（泰國）旅遊業的發展。」

據泰國媒體報道，泰國旅遊局正尋求招募有影響力的中國網紅，協助改善泰國在中國的形象。

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31歲的中國男演員王星日前被誘騙到泰國拍戲，失聯60個小時後在泰緬邊界獲救。後來，又有好幾名中國演藝圈人士包括幕後工作人員，同樣被誘騙到泰國拍戲後失聯。

接二連三爆出的誘騙事件，促使許多中國遊客取消前往泰國遊玩的計劃。香港歌手陳奕迅也以歌迷安全為由，取消原本預定於2月22日在曼谷舉行的演唱會。

佩通坦承認，最近的人口販運事件確實導致一些中國遊客取消赴泰行程，但她指出，這些遊客多數是來自二線城市，是首次前往泰國遊玩，其他主要市場則沒有出現取消行程的通報，所以整體遊客人數不會受到太大影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

