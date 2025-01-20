特朗普上任首日做什麼？就職禮前與拜登嘆早茶　巡遊舞會同日上演

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任，就職儀式會在香港時間深夜上演。按照預定行程，在就職日早上，他將在白宮與拜登一同喝茶，再一起乘車前往國會山莊出席就職儀式，在宣誓上任後，還有白宮橢圓形辦公室儀式、巡遊、舞會等行程。



特朗普周一早晨會走進位於白宮附近的歷史地標聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church），進行傳統的祈禱儀式。隨後特朗普夫婦會到白宮，拜登（Joe Biden）夫婦會在現場歡迎他，兩方一起喝茶，之後特朗普與拜登會一起乘車前往國會山莊，準備出席就職儀式。

2017年1月20日，特朗普在他即將開始的首個總統任期前，按着第一夫人梅拉尼婭手捧《聖經》，在華盛頓國會大廈西側莊嚴宣誓。（Getty Images）

在他正式就職前，現場舉行的音樂表演在當地時間早上9時30分開始。特朗普早前宣布因天氣寒冷，其宣誓儀式將改為室內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，料成繼1985年總統列根（Ronald Reagan）第二任就職後，再有於室內舉行的宣誓儀式，他將在12時（香港時間21日凌晨1時）手按聖經宣誓就職。

受邀訪客改為在附近可容納2萬人的第一資本體育館（Capital One Arena）觀禮，特朗普日前還在這地方舉行就職前夕勝利集會，隨後以新任總統之姿到體育館與來賓會合。

特朗普在宣誓後發表就職演說，還將前往國會大廈的總統廳參加簽名儀式，國會議員將觀看新任總統簽署提名下任政府官員的文件、備忘錄或行政命令。

2025年1月19日，美國華盛頓，圖為特朗普出席就職前夕勝利集會。（Reuters）

至下午3時，特朗普夫婦將同副總統萬斯（JD Vance）及其妻子一同參加2小時的車隊巡遊，結束後會到白宮橢圓形辦公室。

巡遊一般在賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）舉行，但因天氣寒冷，今次改為第一資本體育館舉行。他們當晚7時還會出席三場正式的就職慶祝舞會。

舞會期間還有諸多明星與樂隊登場，包括樂隊Rascal Flatts、Village People與歌星Parker McCollum、Nelly、Jason Aldean、Gavin DeGraw等。