特朗普提出美國擁有TikTok一半擁有權　外交部：應由企業自主決定

中國外交部發言人毛寧1月20日主持例行記者會時，被問到美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出希望美國在一家合資企業中擁有50%的股權，以此讓TikTok（抖音海外版）在美繼續運營時，回答應由企業自主決定；若涉及中國企業，則應符合中國的法律法規。



特朗普在當地時間周日提出，讓美國擁有TikTok50%的股權，以在美國避開禁令。但他未說明，「美國」指的是美國政府、美國普通人還是美國法人。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會期間進行會面。（Reuters）

毛寧指出，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶的喜愛，為促進美國國內的就業、拉動消費都發揮了積極的作用。我們希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國市場主體在美國的經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

她還說：「對於企業的運營和收購這一類的行為，我們始終認為應當根據市場的原則，由企業自主決定。如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。」