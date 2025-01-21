特朗普就職首日Elon Musk傳獲白宮電郵地址　還有艾森豪辦公室？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（20日）就任。美媒引述消息指，特朗普上任總統才第一天，即將擔任政府效率部（DOGE）部長的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）已擁有自己的白宮電子郵件地址，還可能擁有一個白宮的辦公室。



根據《國會山報》，一名消息人士透露，馬斯克的白宮電子郵件已可以在總統行政辦公室的內部搜索功能中找到。

報道指，消息人士展示一張螢幕截圖，上面顯示馬斯克的新電子郵件地址，後綴是EOP，代表總統的行政辦公室。消息人士稱：「這似乎證實他將擁有一個艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building，EEOP）的辦公室。」

一名熟悉馬斯克和特朗普政府關係的消息人士也表示，馬斯克將在艾森豪行政辦公大樓設有辦公室，但目前尚未清楚馬斯克會多久使用一次這個辦公空間。