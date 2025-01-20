韓正與Elon Musk會面　歡迎美企赴華投資　促進中美經貿關係

中國國家副主席韓正以習近平特別代表身份赴美出席候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職禮，他在1月19日先與美國候任副總統萬斯（JD Vance），以及Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）會面。



新華社20日報道，韓正與萬斯會面時表示，中美兩國都是偉大的國家，兩國人民都是偉大的人民，雙方都努力實現各自發展目標和夢想。他認為只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。

韓正亦認為，經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。

韓正1月19日在華盛頓與美國當選副總統萬斯會面。（新華社）

特朗普及萬斯的過渡團隊較早時發聲明表示，雙方討論了一系列話題，包括芬太尼、平衡貿易和區域穩定。

另外韓正與馬斯克會面時，表示歡迎包括Tesla在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果，為促進中美經貿關係作出新的更大貢獻。馬斯克稱，Tesla願意加強對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。

韓正同日亦會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表，指習近平日前同特朗普通電話，就中美關係發展達成重要共識。他強調中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美關係開好局、起好步，保持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。