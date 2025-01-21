特朗普就職首日｜美國將再次退出《巴黎氣候協定》

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將再次讓美國退出《巴黎氣候協定》，這將是10年來美國第二次退出全球應對氣候變化的努力。



根據《巴黎協定》，各國政府同意將全球升溫幅度限制在比工業化前水平高1.5攝氏度以內，以避免氣候變化帶來的最壞影響。

據路透社報道，白宮周一（1月20日）在一份文件中宣佈的這一消息，反映了特朗普對全球變暖的懷疑態度。他曾指全球變暖是一個騙局。此舉也符合他要加大力度開採美國石油和天然氣的議程。

得益於德克薩斯州（Texas）、新墨西哥州（New Mexico）和其他地區長達數年的鑽井熱潮，以及俄羅斯入侵烏克蘭以來的油價上漲，美國已經成為世界上最大的石油和天然氣生產國。

2025年1月21日，美國總統特朗普發表就職演說。（Reuters）

特朗普在上一任期也曾讓美國退出《巴黎協定》。退出過程耗時數年，拜登2021年就任總統後推翻退出進程。特朗普這次要退出《巴黎協定》的時間可能會更短，可能只需一年，因為特朗普將不受協議最初三年承諾的約束。

特朗普第一任期曾退出多項國際條約、協議或組織，包括《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）、《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、《伊朗核協議》（JCPOA）、北約（NATO）和世界貿易組織（WTO）等。圖為他2017年1月23日在白宮簽署退出TPP的行政命令後展出相關命令。（Getty）

前氣候談判代表、法國高級政策顧問沃特金森（Paul Watkinson）說，美國這一次退出《巴黎協定》，對全球氣候努力造成的破壞可能更大。

他說：「這次會更難，因為我們正處於實施的關鍵時期，面臨真正的抉擇。」

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）氣候外交專家李碩（音譯）說，美國退出巴黎氣候協議，可能削弱美國在太陽能和電動汽車等關鍵清潔能源市場與中國競爭的能力。

他說：「中國將獲勝，美國則有可能進一步落後。」

美國目前是僅次於中國的全球第二大溫室氣體排放國，退出巴黎氣候協議會削弱全球削減溫室氣體排放的雄心。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

