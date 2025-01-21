尹錫悅成首位總統出席彈劾案庭審 其後被送往軍事醫院接受治療
撰文：王海
出版：更新：
韓國媒體報道，被停職的總統尹錫悅1月21日前往憲法法院，出席彈劾案庭審第三次辯論，這也是韓國憲政史上首次有總統親自出庭接受彈劾審判。在完成庭審後，尹錫悅被送往位於首爾的軍事醫院接受治療。
據韓聯社報道，尹錫悅21日下午1時乘坐法務部車輛抵達位於首爾鐘路區的憲法法院後，通過地下停車場進入大樓。尹錫悅其後在2時前現身審判庭，並坐在審判席右側（面向審判台）等候開庭。
憲院法官於下午2時入庭，代理院長文炯培詢問被告人是否出庭時，尹錫悅站起來微微鞠躬示意。
報道指，尹錫悅談到他長期以來對「自由民主」的信念，並請求法官對他給予有利的考慮。尹錫悅同時否認在頒布戒嚴令時，曾命令軍隊指揮官將議員拖出國會。
法庭亦將在庭審中聽取尹錫悅對「12月3日頒布戒嚴令」的立場，並調取國會監控錄影等憲法法院採納的各種證據。
據報道，在1月14日和16日，韓國憲法法院在尹錫悅缺席的情況下，就尹錫悅彈劾案舉行了第一次和第二次的正式辯論。
韓國公調處嘗試強制問話失敗 律師：尹錫悅21日親自就彈劾案出庭尹錫悅為戒嚴辯護 稱反對派「想把韓國變成中國和朝鮮殖民地」尹錫悅再次拒絕配合審問 公調處正考慮強行接受調查尹錫悅被捕｜代表律師：周一不會接受公調處調查