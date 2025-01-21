尹錫悅成首位總統出席彈劾案庭審　其後被送往軍事醫院接受治療

韓國媒體報道，被停職的總統尹錫悅1月21日前往憲法法院，出席彈劾案庭審第三次辯論，這也是韓國憲政史上首次有總統親自出庭接受彈劾審判。在完成庭審後，尹錫悅被送往位於首爾的軍事醫院接受治療。



據韓聯社報道，尹錫悅21日下午1時乘坐法務部車輛抵達位於首爾鐘路區的憲法法院後，通過地下停車場進入大樓。尹錫悅其後在2時前現身審判庭，並坐在審判席右側（面向審判台）等候開庭。

2025年1月21日，韓國被彈劾總統尹錫悅在首爾的憲法法院出席彈劾庭審。（Reuters）

憲院法官於下午2時入庭，代理院長文炯培詢問被告人是否出庭時，尹錫悅站起來微微鞠躬示意。

報道指，尹錫悅談到他長期以來對「自由民主」的信念，並請求法官對他給予有利的考慮。尹錫悅同時否認在頒布戒嚴令時，曾命令軍隊指揮官將議員拖出國會。

法庭亦將在庭審中聽取尹錫悅對「12月3日頒布戒嚴令」的立場，並調取國會監控錄影等憲法法院採納的各種證據。

據報道，在1月14日和16日，韓國憲法法院在尹錫悅缺席的情況下，就尹錫悅彈劾案舉行了第一次和第二次的正式辯論。