特朗普就職日頒令　推遲執行TikTok禁令　北京促提供公平營商環境

美國總統特朗普1月20日宣誓就職，他同日簽署了一系列行政命令，其中包括再次退出《巴黎氣候協定》、退出世界衛生組織（WTO）以及推遲TikTok禁令75天。對此，中國外交部發言人表示郭嘉昆於21日分別作出回應。



郭嘉昆表示指出，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶的喜愛，爲促進美國的就業、拉動消費發揮積極的作用。中方希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，爲各國的市場主體在美國的經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

他認為，企業營運和收購事宜，應根據市場原則由企業自主決定。如果涉及中國的企業，也應當符合中國的法律法規。

圖為2025年1月19日，在美國國旗的背景下，手機顯示TikTok應用程式「無法使用」。（Reuters）

在針對美國退出《巴黎氣候協定》一事，郭嘉昆表示氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，沒有一個國家能夠置身事外，也沒有一個國家能夠獨善其身。

他強調中國積極應對氣候變化的決心和行動一以貫之，並將同各方一道，秉持人類命運共同體理念，積極應對氣候變化挑戰，共同推進全球綠色低碳轉型的進程。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

另外，他指出，WTO作為衞生領域的權威、專業機構，在全球衞生治理當中發揮協調的作用。WTO作用只應加強、不應削弱。

他表示，中方將一如既往地支持世界衛生組織履行職責，加強國際公共衞生合作，加強全球衞生治理，推動構建人類衞生健康共同體。

另外特朗普提名的國務卿人選魯比奧（Marco Rubio）獲參議院確認後，北京方面被問到會否撤銷對魯比奧的制裁時，郭嘉昆強調中美高層官員需要適當地保持接觸，但同時中方會堅決捍衛國家利益。