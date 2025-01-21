泰國酒店協會：中國遊客1月已取消4572晚訂房

中國男演員王星被誘騙到緬甸妙瓦底「賣豬仔」一案引起國內外廣泛關注，被用作「販賣人口中轉站」的泰國也令不少中國遊客卻步。據泰國媒體報道，受王星案影響，泰國酒店協會（Thai Hotels Association）數據顯示，今年1月以來中國遊客已取消4572晚泰國酒店的訂房，其中曼谷酒店佔2001晚的訂房。



《曼谷郵報》（Bangkok Post）1月21日報道，遊客對泰國公共安全的憂慮也影響到其他海外市場，1月以來已有7856晚訂房被取消。泰國旅遊委員會（Tourism Council of Thailand，TCT）表示，安全顧慮不但影響到中國市場，也影響到更廣泛層面的亞洲旅客，「相比起來自西方國家的旅客，他們對安全因素更敏感」。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

在上周與泰國國家旅遊局的討論中，TCT提議與泰中旅遊協會合作，針對旅遊經營業者制定對「中國友好 」的標準。泰中旅遊協會日前已批准一份保證符合安全標準、涉及約200家旅遊公司的名單。

圖為2023年1月7日來到泰國大皇宮參觀的遊客。（Reuters）

報道指，泰國旅遊局今年的目標是吸引880萬至900萬名中國旅客到泰國旅遊，而遊客總數則希望能達到3,900萬至4,000萬人次。