土耳其滑雪區酒店大火76死　9人遭扣查　埃爾多安宣布全國哀悼

土耳其西北部博盧省（Bolu）卡爾塔卡亞（Kartalkaya）的一間度假區酒店1月21日發生大火，造成至少76人死亡、數十人受傷，有人跳樓逃生時墮亡。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）宣布22日為全國哀悼日，以悼念火災中的遇難者。目前起火原因尚不明確，有9人被拘留調查。



社交媒體上土耳其滑雪度假區酒店大火的現場畫面：

目擊者稱像世界末日 父親把稚兒拋下樓

目擊者指，「這就像世界末日一樣。火燄瞬間吞噬了整間酒店，只花了半個小時。」事發於當日凌晨3時30分，地點為12層高的Grand Kartal Hotel，有媒體指4樓餐廳所在的首先起火。

附近一家酒店的員工Omer Sakrak稱，看到有人從11樓跳下，「他們試圖利用床單爬下去。其中一人嘗試時，床單撕破了……他不幸摔下。」他又看到另一名父親大喊，要把約一歲的孩子拋出去，對方說：「我要把我的孩子扔出去，不然他就會燒死。」

DNA辨認屍體 埃爾多安宣布全國哀悼

內政部長Ali Yerlikaya表示，這家酒店位於數個滑雪場的底部，有238名客人入住，大火一直悶燒至下午。他其後在現場發表講話並表示哀悼，稱火勢已被撲滅，飯店的搜救工作也已結束。當局正為部份屍體進行DNA測試，以辨認身份。

警方仍就火災進行調查，Ali Yerlikaya稱，警方已拘留9人調查，並指說檢察官將查明火災原因，並將責任人繩之以法。新華社報道，被扣查者包括酒店業主。

埃爾多安當晚在內閣會議結束後的記者會上說，22日將舉行為期一天的全國哀悼。他同時說，無論以何種方式造成這樣的災難，涉及疏忽和過錯的人員，都將受到法律追究。

社交媒體上土耳其滑雪度假區酒店大火的現場畫面：

博盧省省長Abdulaziz Aydin向安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）此前表示，大火令不少住客慌忙逃生，在混亂中有人從窗戶跳下樓，已知至少有兩名遇害者是因為跳樓身亡。當地媒體報道，亦有人試圖利用床單從房間爬到地面。

媒體指出，卡爾塔卡亞位於克羅格魯山脈（Koroglu Mountains），是當地旅遊度假勝地，距離主要城市伊斯坦布爾（Istanbul）約300公里（186英里）。事發時正值當地學校假期，許多家庭前往博盧山滑雪。