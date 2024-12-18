土耳其鄂圖曼與大以色列之間　敘利亞能在狹縫中求存嗎？

推翻阿薩德政府的沙姆解放組織（HTS）領袖沙雷（Ahmed al-Sharaa，其原用的戰時稱呼是朱拉尼Abu Mohammad al-Jolani）如今已變成了敘利亞大部份地區的名義掌舵人。曾經是極端伊斯蘭主義者、阿爾蓋達（Al Qaeda）成員的他，換上了西裝，脫下武裝份子的長袍，把自己包裝成一個國際社會能夠接受的敘利亞未來國家領袖，主張敘利亞各派融和、互相尊重、不再搞遜尼派嚴格宗教律法。

所有對的事都做了

即使沙姆解放組織還是聯合國、美國同歐盟國家定義的恐怖組織，但聯合國的敘利亞問題特使佩特森（Geir Pedersen）已經到過大馬士革同沙雷見面，一邊表示希望沙雷及其臨時總理巴希爾（Mohammed al-Bashir）能夠推行具包容性的政治過渡，另一邊則呼籲西方國家撤銷針對敘利亞的制裁，以幫助內戰13年、到處也是殘垣敗瓦的敘利亞重建。

美國，以至包括英法德在內的歐洲國家，亦已經同沙雷直接展開溝通。法國駐大馬士革大使館已經重新升起法國國旗。歐盟外交專員卡拉斯（Kaja Kallas）表明歐盟將會向敘利亞派出外交代表，歐盟應該調整其對敘利亞的制裁，幫助敘利亞從內戰的破壞中恢復過來。

12月15日，聯合國敘利亞問題特使佩特森（Geir Pedersen）與沙姆解放組織領袖沙雷會面。（Reuters）

卡塔爾已經重開其在大馬士革的大使館。沙特等阿拉伯國家亦表示正同敘利亞各派溝通。阿拉伯世界的各國王室當然對沙雷曾經代表的伊斯蘭主義有一定戒心，但他們也正對沙雷的新政府持有開放態度。

就連在沙雷發動攻勢之後還在幫忙阿薩德政府空襲伊德利卜（Idlib）等反對派據點的俄羅斯，如今也似乎得到沙雷方面的善待，容許俄軍從敘利亞各地的軍事基地安全撤往其在敘利亞地中海岸上的軍事基地。同時，沙雷也似乎正抱持務實的態度同俄羅斯談判保留其赫梅米姆（Khmeimim）空軍基地和塔爾圖斯（Tartus）海軍基地，甚至不堅持要將獲俄羅斯收容的前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）送回敘利亞受審。

對於以往一直支持阿薩德政府壓制反對派的伊朗，沙雷也表明他對伊朗人沒有仇怨。

面對阿薩德政府倒台後馬上大規模空襲敘利亞各地、從戈蘭高地（Golan Heights）方向進一步侵佔敘利亞領土的以色列，沙雷也表明他的首要任務是重建敘利亞，無意尋求同以色列發生新的衝突。

12月14日，歐盟外交專員卡拉斯（Kaja Kallas）訪問約旦，同阿拉伯多國外長討論敘利亞局勢。（Reuters）

在臨時政府控制的敘利亞地區，沙雷集中精力重建公共服務同日常經濟活動，也積極接受西方媒體訪問和接待外交使節，希望為敘利亞重建打開財源。

敘利亞內部的基督徒、女性、阿薩德家族所屬的阿拉維派（Alawites），甚至以阿薩德政府軍的人員，都沒有遭到打壓或嚴厲追究。宗教活動一切如常。女性也沒有被要求遵守嚴格的伊斯蘭律法。

此刻的臨時政府到明年3月就到期。對於重訂新憲法又或者舉行大選等問題，沙雷表明成立憲法委員會是一個長久過程，而舉行大選現階段更加是極難發生的事。雖然如此，沙雷很明顯知道他的優先事項就是要把山頭林立的敘利亞各個不同反對派武裝整合到同一個政府之下。近日同多個反對派代表開會之後，沙雷表示各反對派武力應當解散，一同歸入國防部之中。

同時，他也明顯知道國際援助對於重建敘利亞、建立一個基於大馬士革的國家政府的重要性，因此他也不斷同外國使節見面，向歐洲以「讓敘利亞難民得以回國」的說詞來遊說西方撤銷制裁、提供援助，也同時高調打擊阿薩德政府縱容並從中謀取暴利的Captagon毒品產業－－Captagon是中東各國流行的毒品，其貿易額每年估計達100億美元，比敘利亞的官方GDP還要高，而阿薩德政府從中獲取約25億美元的收入；Captagon是沙特等國的主要打擊對象，也是敘利亞同周邊國家的外交磨擦要點之一。針對打擊Captagon，明顯是希望說服海灣阿拉伯富國們向敘利亞重建施以援手。

12月18日，阿薩德政府倒台後，敘利亞首班民航機由大馬士革飛往阿勒頗（Aleppo）。

雖然沙姆解放組織入主大馬士革還不足兩周，但至今沙雷的言和行暫時都極其正面，沒有迹象顯示他會走上阿富汗塔利班的舊路。儘管人們依然擔心他會把其過去幾年在伊德利卜的專制管治移施到整個敘利亞之上，但敘利亞實在有太多基本民生問題要處理，專制獨裁與否是後話。

然而，敘利亞的南北兩邊都有巨大壓力，有可能破壞沙雷重建國家的大業。

埃爾多安另起戰線？

在北邊的是土耳其。總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）一直是沙姆解放組織的支持者，但沙姆解放組織卻不是土耳其的代理人。根據《衛報》報道，土耳其過去其實一直不給沙雷反攻阿薩德政府開綠，就算到11月底真的開綠燈之後，埃爾多安也只是想要教訓一下阿薩德，並沒有預計政府軍會一推即倒。當然，到阿薩德政府明顯大勢已去之後，埃爾多安就公開支持反對派，而土耳其情報機構頭目卡林（Ibrahim Kalin）也在大馬士革失守之後五天來訪（見下片），有意展示土耳其是這次敘利亞變天背後的贏家。

問題是，埃爾多安與沙雷在敘利亞的利益並不一致。埃爾多安一直想在鄂圖曼帝國的過去版圖中重建土耳其的主導地位，在他眼中，最好就是新的敘利亞政府變成土耳其權力的延續。同時，被土耳其視作庫爾德工人黨（PKK）延伸、受美國支持對付伊斯蘭國（ISIS）的敘利亞民主力量（SDF）一直霸佔敘利亞東北大片油田和糧食生產地，被埃爾多安視為大患，一直想除之而後快。

這次沙雷發動反攻之後，受土耳其直接操控的敘利亞國民軍（SNA）已經在土耳其軍力的協助中從敘利亞民主力量手中奪得其在幼發拉底河以西的主要佔領城市曼比季（Manbij）。在美國的極力周旋之下，敘利亞國民軍才同庫爾德族達成了不知能維持多久的停火。

12月17日，法國駐大馬士革大使館升起國旗。（Reuters）

根據《華爾街日報》的報道，美國官員指土耳其及其武裝盟友正在敘利亞邊境建立軍力，似乎有意要向庫爾德族為主的敘利亞民主力量控制區發動大規模入侵，其軍力也特別集中在敘利亞與土耳其邊境上的庫爾德城市科巴尼（Kobani）。

在阿薩德政府還在主政之時，敘利亞民主力量旗下有不少阿拉伯裔的反對派武裝加入。但在沙雷入主大馬士革之後，他們都紛紛叛變，改宗沙姆解放組織領導的政府。而敘利亞民主力量控制的東北地區整體而言確實也是以阿拉伯人為多數，他們同庫爾德族的合作只是時勢使然。

內有盟友背叛，外有土耳其威脅，敘利亞民主力量正向候任美國總統特朗普（Donald Trump）求援，希望他能阻止土耳其的進侵。特朗普近日也真的公開就此事發言，指土耳其「惡意收購」敘利亞。然而，特朗普在反對派進入大馬士革之後明確表示敘利亞不是美國的戰爭，美國不應插手，而他首屆任內也曾主張美軍全面撤出敘利亞，連留幾百人去給庫爾德族一個象徵式的保護也不願。

2019年，特朗普同埃爾多安出席白宮記者會。（Reuters）

雖然土耳其暫時也維持了與敘利亞民主力量的臨時停火，但是大戰依然可能會爆發。若然北方戰爭大爆，當然不利沙雷的重建大計，也將破壞他團結全國不同族群的設想。

大以色列的詭計？

在南邊的則是以色列。以色列在阿薩德政府倒台後已用大量空襲破壞在敘利亞全國各處的軍備，說的是要避免軍火落入「恐怖組織」之手，以方稱阿薩德政府原有的七、八成武力都已經被摧毀。同時，以軍也從其控制的戈蘭高地進軍敘利亞，佔領了1974年停火設立的去軍事化緩衝區。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）12月17日還登上了當地最高點黑門山頂（Mount Hermon，海拔2814米，見下片），是首次有以色列現任領導人親身到訪此地。內塔尼亞胡表明以軍並不會撤出新佔領回來的敘利亞土地，除非能達成可以保證以色列安全的新安排。

這可算是荒謬之極的說辭。畢竟以色列要保護的本來就是從敘利亞手上強奪回來、不獲國際承認的以控戈蘭高地，而戈蘭高地本身也被視為一個緩衝區。這可算是在緩衝區外建立另一個緩衝區。

以色列右翼之中一直有所謂的「修正派錫安主義」（Revisionist Zionism），不只是要在巴勒斯坦建立猶太國家，還要建立一個所謂的「大以色列」，當中連大部份的敘利亞也包括在內。內塔尼亞胡的父親正是此派的代表人物之一。

如果以色列真的想利用敘利亞變天的形勢來擴大領土，又或者試圖在敘利亞內部培植代理人的話，新敘利亞政府將更難達成團結各族和重建國家的目標。

沙雷入主大馬士革之後，可說是所有對的事都做了，然而一個新的敘利亞能否重生，還要看外部勢力是否願意給它留下一道狹縫。