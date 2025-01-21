王星事件｜泰國旅遊業：建議將中國遊客免簽停留期降到15日

泰國對中國公民的簽證豁免計劃正受到密切關注。此前，中國演員王星被綁架以及類似的犯罪事件引發了人們對旅遊業和安全的擔憂。



路透社1月21日報道，本月初，演員王星在泰國遭人「賣豬仔」事件引爆中國社交媒體。泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在農曆新年前向中國遊客保證，他們在泰國期間會很安全。

2025年1月17日，泰國總理佩通坦用中文送上新年祝賀。（CGTN截圖）

旅遊業是泰國經濟的支柱之一。2023年，政府取消了對中國遊客的簽證要求，之後，入境泰國的外國遊客達到3,550萬人次，其中約673萬人次來自中國，增長91%。

參議員萬猜（Wanchai）20日表示，入境的中國遊客數量激增可能導致泰國發生更多非法活動，特別是在泰國與老撾和緬甸的邊境城鎮，犯罪企業在當地經營詐騙中心和在線賭博業務。

「免簽政策導致跨國犯罪有所增加，部份原因是中國犯罪分子以泰國為基地。我們正在成為犯罪活動的中心，這影響了國家安全和旅遊業。」

旅遊部長索拉翁（Sorawong Thienthong）21日向記者表示，泰國目前不打算審查簽證豁免計劃。

圖為2023年2月7日，遊客在泰國曼谷大皇宮景區遊覽。泰國迎來中國試點恢復出境團隊旅遊業務的首批中國團隊遊客。（新華社）

一些泰國旅遊業團體提議，將中國遊客的免簽停留期從60天縮短至15天。

泰國旅行社協會（Association of Thai Travel Agents）秘書長阿迪斯（Adith Chairattananon）告訴路透社：「中國遊客在泰國停留的時間約為七至八天，因此不會影響旅遊業。」

阿迪斯說，他已與泰國國家旅遊局局長討論這一提議。

據中國官方媒體報道，海外詐騙集團以高薪工作誘惑欺騙中國公民，將他們騙到緬甸與泰國邊境的妙瓦底等城鎮的電信詐騙窩點。

去年，泰國協助將約900名被困在妙瓦底詐騙中心的中國公民轉移回國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

