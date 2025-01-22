魯比奧宣誓就任國務卿 中方：中美高官有必要適當方式保持接觸
撰文：蕭通
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美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職翌日，參議員魯比奧（Marco Rubio）宣誓就任國務卿，成為特朗普新政府首位宣誓就職的閣員。他在就職典禮上強調，特朗普領導下的美國外交政策，將把美國利益放在首位。
中國外交部同日的記者會上，有媒體問及中國會否取消對盧比奧的制裁，外交部發言人郭嘉昆未正面回答，僅稱中國將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層有必要以適當方式保持接觸。
特朗普20日上任僅數小時，美國參議院就一致批准了對華鷹派、堅定支持以色列的魯比奧的人事任命。
魯比奧在宣誓就職後表示，在外交政策方面，特朗普的主要承諾是「美國優先」，國務院的首要任務，是進一步促進這個國家的國家利益。
他又稱，特朗普另一個外交目標是「促進和平」，透過實力實現和平，在和平的同時，美國永遠不會放棄原有的價值觀。
53歲的魯比奧是共和黨人，長期擔任參議院外交關係和情報委員會成員。他是中國嚴厲的批評者，同時也是以色列的擁護者。他也是古巴移民之子，但推動對古巴及相關盟友，特別是委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的政府採取嚴厲措施。
在他的確認聽證會上，魯比奧警告說，美國必須改變路線，避免過度依賴中國。他也表示，必須結束烏克蘭戰爭，停火協議需要莫斯科和基輔雙方讓步，並暗示烏克蘭必須放棄收復俄羅斯在過去10年佔領的領土。
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