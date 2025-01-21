美國國務卿魯比奧：若想結束俄烏衝突　雙方都要「讓步」

當地時間1月20日，美國國會參議院以99票支持、0票反對的投票結果，確認魯比奧（Marco Rubio）出任美國國務卿，這是特朗普政府首位獲得參議院確認的高級內閣官員。



美國傳媒當天報道指出，在特朗普宣誓就職幾小時後，這一「壓倒性的兩黨投票結果」代表着魯比奧也得到了參議院民主黨人的大力支持和熱烈歡迎，這些人認為他「非常適合這一職位。在此前的提名確認聽證會上，參議院外交關係委員會民主黨領袖沙欣（Jeanne Shaheen）就稱，魯比奧「完全有資格擔任國務卿」。

據報道，在剛剛獲得提名確認後不久，美國國務卿魯比奧談及烏克蘭危機時表示，他無法為結束俄烏衝突設定一個時間表，但雙方都必須做出「一些讓步」，因為這是解決任何衝突的自然組成部分。

「我們希望衝突結束，這點很清楚，你看到總統談到了，他想成為一個促進和平和結束衝突的總統，但這也會很複雜。」魯比奧說：「這些都是複雜的事情。我不能為此設定一個時間表，只能說，當雙方之間的衝突結束時，如果雙方都無法實現其最大目標，那麼每一方都必須有所放棄。」

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普宣誓就職時，身邊簇擁卸任的前總統拜登與前總統奧巴馬，現已卸任的副總統賀錦麗亦在其中。（Reuters）

不過，魯比奧在表態中並沒有具體說明烏克蘭方面的「讓步」是什麼。

「我們不會過早地談論談判，在這種層級、涉及如此重大利益的談判中，最好通過外交途徑進行，而不是在公開論壇上。顯然，涉及的國家，無論是俄羅斯還是烏克蘭，都必須就他們同意的內容做出最終決定。」

當被問及何時能在烏克蘭實現停火時，魯比奧說：「這將是總統的首要任務，所以幾乎會立即進行。事實上，其中一些工作已經開始了。你可能希望已經奠定一些基礎，但情況將會是很複雜的。我的意思是，這是一場複雜且血腥的衝突，它需要結束了。」

「歸根結底，這就是外交政策的複雜性。」魯比奧然堅稱，俄羅斯是這場衝突何總的「侵略者」，但也重申衝突結束的必要性。

俄烏戰爭：2024年6月30日，烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）遭俄羅斯空襲，有民眾受傷。（Reuters）

美媒指出，早在特朗普正式重返白宮之前，他就曾發誓要立即結束俄烏衝突，甚至將時間表設定為「24小時之內」，但這個目標如今看來似乎不太可能實現。

當地時間1月20日，俄羅斯總統普京在一場會議上表示，俄方祝賀特朗普就任美國總統，並對他恢復兩國接觸的意圖表示歡迎。報道1月19日則援引消息人士的話稱，特朗普已指示其助手安排他與普京在就職典禮後的幾天內通話。

當地時間1月16日，魯比奧在出席參議院提名確認聽證會時，也盡顯其「反華急先鋒」本色。這場聽證會持續約5個小時，議題涵蓋俄烏衝突、加沙戰爭、美墨邊境和北約防務等諸多方面。但《紐約時報》形容，相比於其他問題，魯比奧在談論中國時，「或許最為滔滔不絕且情緒激動」。

2025年1月18日，魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓特區出席晚宴。（Reuters）

報道稱，他在會上一邊故作委屈抱怨遭到中方制裁，一邊屢屢對中國惡語相向，宣稱中國以犧牲美國為代價「騙取超級大國的地位」。他不僅炒作渲染中國帶來的嚴峻挑戰，還對涉台問題說三道四。

他聲稱中美競爭是本世紀的決定性問題，美國必須調整路線，加強國內工業能力以避免進一步依賴中國，否則不出十年，美國人生活中的所有關鍵事物都將看中國的臉色。與此同時他又表示，一旦就任國務卿，作為美國最高外交官，他的職責將要求「以成熟且審慎的態度與中方展開對話」。

美國總統特朗普揚言上任後會跟俄羅斯總統普京會晤。2019年6月28日，日本大出席G20領導人峰會上，特朗普與普京會晤。（Reuters）

《華盛頓郵報》1月12日曾分析稱，魯比奧的強硬對華立場，可能會和特朗普和馬斯克的對華政策產生分歧。當被問及這一點時，魯比奧發言人丹·霍勒（Dan Holler）回應說：「身為參議員的魯比奧與身為國務卿的魯比奧是不同的。在國務卿職位上，他將執行總統的政策。」特朗普和馬斯克方面沒有回應置評請求。

對於美國官員針對中美關係拋出的頗具美式霸權主義色彩的論述，中方多次強調，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中美關係中存在一些競爭因素，但不能以競爭定義、讓競爭主導整個中美關係。中方不迴避競爭，也不懼怕競爭，但競爭應該是良性、健康的，而非零和博弈、贏者通吃，更不是無底線打壓對方、惡意對抗。

本文轉載自觀察者網

