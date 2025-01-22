世衛對特朗普決定退出表遺憾 中方：將一如既往支持及深化合作
撰文：蕭通
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美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月20日宣誓就職，同日簽署行政命令，表示美國將退出世界衛生組織（WHO），稱該機構對新冠疫情和其他國際衛生危機處理不當，且要求美國「不公平地支付高額費用」。世衛21日表示，對美國的決定表示遺憾。
世衛組織發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）表示，希望美國能夠重新考慮，世衛真心希望能夠進行建設性對話，以造福所有人，不僅造福美國人，也造福全世界人民。
根據特朗普的行政命令，美國展開退出世衛並停止資助的12個月通知期。美國是世衛迄今最大的資金支持者，貢獻世衛組織總資金的18%左右。而世衛最近的兩年預算為68億美元。
多位衛生專家表示，美國退出勢打擊世衛現有項目，包括應對最嚴重的傳染病肺結核，以及愛滋病和其他衛生緊急事件等。
德國衛生部長同日表示，希望勸阻特朗普放棄這項舉措；歐盟則表示擔憂。
針對美國宣布退出世衛，中國外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上表示，作為全球公共衛生領域的權威、專業國際機構，世界衛生組織在全球衛生治理中發揮中心協調作用。世界衛生組織的作用只應加強，不應削弱。
郭嘉昆說，中方將一如既往支持世界衛生組織履行職責，深化國際公共衛生合作，加強全球衛生治理，推動構建人類衛生健康共同體。
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