特朗普就職首日｜一文整合8大行政措施：退世衛、特赦國會騷亂者

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就職後，隨即快速簽署了一系列的行政命令，本文以下為讀者整合了特朗普在就職首日簽署的8項主要行政命令。



任命政府官員

美媒《新聞周刊》（Newsweek）報道，特朗普在當日下午的就職午宴前，就簽署了他的前幾項行政命令，包何任命數十名內閣級官員及部份政府部門的官員。另外，將數千名聯邦政府公務員重新歸類為「政治僱員」，使他們更容易被解僱。

廢除拜登政府行政命令

他其後赴第一資本體育館，並在該處再簽署了一系列其他行政命令，包括廢除前總統拜登（Joe Biden）實施的78項行政指施，其中有至少十幾項支持種族平等和打擊歧視的措施被廢除。

2025年1月20日，美國華府，圖為特朗普在第一資本體育館簽署行政命令。（Reuters）

退出《巴黎氣候協定》、世界衛生組織

特朗普接着宣布，美國將再次退出2015年落實《巴黎氣候協定》，並指會致函聯合國通報這項決定。特朗普在首個任期時已領導美國退出了《巴黎協定》，直到拜登2021年上任後，美國才重新加入協定。他同日亦頒令指，美國將退出世界衛生組織（WTO）。

赦免國會騷亂涉案人士

他同日稍後移動至白宮，而他抵達後所簽署的首個行政命令就是赦免1,500多名因2021年 1月國會騷亂而被定罪的人。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普來到白宮橢圓形辦公室，簽署赦免涉在2021年國會騷亂事件後受指控人員的命令。（Reuters）

宣布國家緊急狀態

特朗普其後宣布美墨邊境的非法移民問題以及能源問題是「國家緊急狀態」。他聲稱自已將派遣軍隊前往邊境，把毒販集團列為外國恐怖主義組織。

他指自已將支持美國化石能源產業，還包括取消對阿拉斯加石油鑽探的限制以及取消暫停天然氣出口。

推遲TikTok禁令75天

特朗普也有簽署關於短片分享平台TikTok的行政命令，並下令司法部長在75日內不要對TikTok採取行動，相關禁令原定於1月19日關閉。

圖為路透社2025年1月8日設計的圖像，其中可見到一個TikTok的標誌出現在手機螢幕中。（Reuters）

跨性別權利：只承認「男女」2身份

特朗普同日宣布美國政府只會承認「男」、「女」兩種性別，並停止聯邦政府內部的多元化、公平性和包容性計劃（DEI），並要求政府使用生理性別（sex），取代社會性別（gender）字眼

終止美國出生公民權

另外，特朗普亦頒令指，由即日起30天後，若孩子不是父母至少其中一方為美國公民或綠卡持有人，當局將拒對該名在美國出生的兒童提供美國公民身份，包括護照，等於結束美國的出生公民權（Birthright citizenship）。