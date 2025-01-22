網上宣布炒名廚José Andrés等前朝4官員 特朗普：You're fired！
撰文：蕭通
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美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月20日就職後表示，計劃罷免前總統拜登（Joe Biden）任命的逾1,000名政府官員，並已立即解僱4人，其中包括名廚安德烈斯（José Andrés）和曾任參謀長聯席會議主席的米利（Mark Milley）。
不過，安德烈斯在社交媒體上表示，他在總統體育、健身和營養委員會（President's Council on Sports, Fitness & Nutrition）的兩年任期已經結束，並已於上周提交辭呈。
特朗普21日在Truth Social上發文稱，其人事辦公室正在積極整理名單，罷免上屆政府中不符合「讓美國再次偉大」（MAGA）願景的1000多名總統任命官員。
特朗普又點名4人，稱讓該帖文「成為一份解僱通知」。被點名者包括安德烈斯，現職國家基礎建設諮詢委員會（National Infrastructure Advisory Council）的米利，以及威爾遜國際學人中心（Wilson Center for Scholars）的胡克（Brian Hook）、總統出口委員會（President's Export Council）的Keisha Lance Bottoms。
針對特朗普在帖子以其真人騷節目《飛黃騰達》（The Apprentice）的經典口頭禪「You're fired !」（你被解僱了）宣布炒魷，安德烈斯在X發文，敦促特朗普把政治和辱罵放在一邊，應鼓勵每天致力讓國家團結的人。
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