特朗普取消出生公民權反對聲浪擴大　至少22州提告要求停止

來自22個州的總檢察長1月21日在兩家聯邦地區法院起訴總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），以阻止他昨日公布的一項拒絕承認非法移民在美國出生的子女為公民的行政命令。有分析指，這宗訴訟或拉開了特朗普政府移民政策曠日持久的法律戰序幕。



三藩市和華盛頓特區兩個城市，還有18個由民主黨主政的州份的總檢察長，在麻省（Massachusetts）聯邦地區法院挑戰這項命令，認為根據第14修正案，出生公民權是 「自動賦與 」的，總統和國會均沒有憲法權力來修改它。另有四個州在華盛頓西區法院提出第二場訴訟。

華盛頓司法部長布朗（Nick Brown） 表示，特朗普的命令將剝奪每年 15 萬名新生兒的公民身分。他說：「這會使他們在出生時就失去證件，甚至可能使他們不再是任何國家的公民。」據知，有多個公民團體包括美國民權聯盟（ACLU），也將代表可能受影響的父母提出訴訟。

2025年1月20日，就職首日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）簽署行政命令。（Reuters）

美國憲法保障幾乎所有在美國領土上出生的人的美國公民身份。然而周一特朗普簽署的一項行政命令指示，聯邦機構將拒絕承認非法居留或持合法簽證的母親在美國出生的孩子的美國公民身份，除非孩子的父親是美國公民或合法永久居民。

由即日起的30天後，若孩子不是父母至少其中一方為美國公民或綠卡持有人，當局將拒對該名在美國出生的兒童提供美國公民身份，包括護照。

1898年，美國最高法院根據第十四修正案裁定，外國父母在美國出生的孩子為與生俱來的美國公民。

特朗普昨天針對該命令是否會遭法律挑戰時表示，重申：「我們有充分理由。」