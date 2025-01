特朗普取消出生公民權引激烈爭議　源頭竟與一名清朝華人有關？

特朗普(Donald Trump,又譯川普)1月20日宣誓就任美國總統後,迅速簽署一系列行政命令,其中包括拒絕承認非法移民在美國出生的子女成為公民的權利。特朗普取消出生公民權(birthright citizenship)已觸法司法訴訟,目前至少有22個州份聯合提告。值得關注的是,「出生公民權」其實是源自美國最高法院在1898年的「美國起訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)的判決,這宗官司影響深遠,鞏固了美國民眾的出生公民權。



綜合美國媒體的報道,美國「出生公民權」之所以獲得鞏固,源頭與一位在美國出世的華人有關。因為,憲法第14修正案(14th amendment)是美國會於1868年通過,當中第一章規定:「凡在美國出生或歸化,並受美國司法管轄者,均為美國及其居住州份的公民。」(All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.)

然而,1882年推出的《排華法案》(Chinese Exclusion Act)則禁止華裔勞工歸化成為美國公民,一度讓出生公民權被推翻。

黃金德(Wong Kim Ark)1873年生於美國加州三藩市的,圖為攝於1904年的美國入境署文件照片。(網絡圖片)

黃金德的父母均是來自廣東台山的移民,定居加州,但他們在當時的法律下無法歸化成為美國公民,但1873年在美國加州出生的黃金德,在當時卻能根據憲法第14修正案獲得美國公民身份。

黃金德在取得公民權後曾兩次短暫回老家探親,第一次從中國回到美國時,很順利地經過海關檢查進入美國,但在1894年第二次回到美國時,在入境時被海關人員以《排華法案》為由,拒絕他進入美國並將他扣留在輪船上長達數月。

圖為1894年經公證的證人聲明,證明黃金德 (Wong Kim Ark) 的身份。(網絡圖片)

三藩市的中華會館得知後向他提供了幫助,中華會館的律師提出人身保護令,稱對黃金德的拘留侵犯了他作為美國公民的權利。時任司法部長康拉德(Holmes Conrad)則認為拒絕黃金德入境是對的,黃金德不是美國公民,因為他的父母是「中國人,是中國皇帝的臣民」,因此,他「也是中國人,是中國皇帝的臣民」,並將此案一直上訴到最高法院。

最高法院受理此案,並最終以6比2的大比數判定黃金德勝訴,在具有里程碑意義的判決中,大法官格雷(Horace Gray)代表多數意見指出:無論黃金德的父母身份如何,他是在美國出生,因此就是美國公民,從而對憲法第14修正案的出生條款作出了明確並具有權威性的詮釋,該詮釋列明:所有在美國出生或歸化入籍並受美國司法管轄的人均為美國公民,也是他們所居住州份的州民。

自黃金德案審理後,出生地原則明確成為美國國籍的主要原則之一。目前獲得美國公民權有兩大途徑:

1.「自然出生」(Natural born):自然出生也分為兩類,一是在美國及其領地出生者,即出生地原則,另外一個是血緣原則(Jus sanguine),即根據父母的美國人身份取得公民權。

2.「歸化公民」(Naturalized):即外國移民宣誓入籍後成為公民。歸化公民與自然出生公民擁有同樣的權利和義務,唯一的差異是不能擔任正、副總統。