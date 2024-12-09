特朗普重申上台後驅逐非法移民　並推動廢除出生公民權

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）於12月8日重申，上任後將驅逐所有非法移民，強調「別無選擇」，當中或包括美國公民的無證家庭成員。此外，他將採取行動終止憲法第十四修正案內的「出生公民權」，這將剝奪無證父母在美國出生的子女，自出生起獲得公民權利。



圖為2023年9月28日，德州伊格爾帕斯美墨邊境，多名非法移民在邊境地區嘗試偷渡進入美國。（Reuters）

特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）新聞節目採訪時稱，出生公民權是美國「獨有」的，形容「荒謬」及必須結束。分析指出，其此舉勢遭遇法律挑戰。該權利源自美國憲法修正案，並獲得1898年最高法院判例的支持。雖然特朗普指出生公民權屬美國「獨有」，但NBC指有30多個國家採相同政策，包括加拿大和巴西。

對於部份美國公民的家庭成員為非法移民，他表示，「我不想拆散家庭」，但唯一讓他們繼續在一起的方法，可能是把他們全部送回原來的國家。「這取決於家庭」，即如果家庭中有人合法留美，那麼家庭就有選擇。非法入境的人需要離開，合法居留者也可以一同離去。

2023年9月30日，墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）有大批移民滯留，因德州國民警衛隊封鎖了美國和墨西哥邊境的過境點。（路透社）

對「追夢人」計劃態度溫和

但他表示，願意與民主黨合作通過立法，確保俗稱「追夢人」（Dreamers）的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA） 的移民能夠留在美國。

他指出，「追夢人」很多自小的時候就被帶到這裏，其中許多人現在已經是中年人了，而且很多人已經取得了成就、有自己企業，他們甚至不會說自己國家的語言，因此需為他們採取一些措施。