王星事件︱泰國總理佩通坦計劃２月初訪華　冀挽回中國遊客信心

中國男演員王星在泰國遭誘騙至緬甸的事件，令泰國旅遊業受挫。泰國旅遊部長索拉翁（Sorawong Thienthong）周二（21日）透露，首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）正計劃於2月初訪華，旨在加強泰中雙邊關係，並向中國民眾傳遞泰國旅遊安全的信息。



索拉翁表示，佩通坦將趕在2月7日哈爾濱舉行的冬季亞運會開幕式前，與中國官員舉行高層會議，討論兩國合作。

索拉翁周二發表聲明指，泰方通過媒體發布的訊息未能有效傳遞給中國遊客，泰國旅遊局駐華辦事處正積極工作，恢復華客對泰國的信心，並計劃成立戰時指揮中心打擊假資訊，解決關於謠言、負面形象等問題。

王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

上周五，佩通坦曾召開會議，商討如何增強遊客對泰國旅遊安全的信心，特別是中國遊客。她說，目前網傳關於中國遊客在泰國可能面臨危險或被綁架的謠言是錯誤的，泰國政府很重視，正積極尋找解決方案。

泰國經濟高度依賴旅遊產業，泰國酒店協會（Thai Hotels Association）昨日公布的數據指出，今年1月以來中國遊客已取消4,572晚泰國酒店的訂房，泰媒分析或因王星事件影響訂房。

索拉翁承認遊客訂房數量下降，但強調中國遊客數量穩定，指周一就有2.2萬名中國遊客抵泰，按日平均計算則有約1.7萬名。他希望今年吸引900萬華客來訪，比去年增加35%。