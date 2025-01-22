特朗普調整接納難民計劃　近1660名阿富汗人赴美國航班遭取消

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就職，他履新首日簽署多項行政命令，包括重新調整接納難民的計劃。路透社報道，近1,660名已獲美國政府批准在美定居的阿富汗人，他們原訂飛往美國的航班遭取消，或被迫滯留當地，受影響者包括一些現役美國軍人的家屬。



報道引述當地人權組織負責人Shawn VanDiver表示，這群人包括正等待與美國家人團聚的未成年人，以及過去為美國支持的前阿富汗政府戰鬥、面臨塔利班報復風險的阿富汗人。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區第一資本體育場（Capital One arena）簽署行政命令時，做出打開雙手的動作。（Reuters）

1月27日正式生效的行政命令旨在重新調整美國接納難民的計劃，指示國土安全部部長暫停他們申請難民身份入境美國的程序，至少持續90天，此後須與國務卿每隔90日向特朗普遞交報告，直至得到特朗普確定符合美國利益為止。

自美國從阿富汗撤軍以來，拜登政府已將近20萬阿富汗人移居美國。