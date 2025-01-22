特朗普上任｜調查公司：就職典禮有近2500萬人觀看 創12年來新低
撰文：劉耀洋
出版：更新：
市場調查公司尼爾森（Nielsen）1月21日表示，他們估計有2,460萬電視觀眾觀看總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一舉行的就職典禮，是自前總統奧巴馬（Barack Obama）2013年就職典禮以來，觀看人數最少的一次。
美聯社報道，尼爾森公司網站顯示，觀看人數是由美國東部時間上午10時30分至晚上7時30分期間，有收看15個網路新聞平台之一的平均人數所計算出來。
特朗普這次就職典禮的收視，相比前總統拜登（Joe Biden）2021年就職典禮和他本人2017年首次入主白宮時皆有所下降，前者收視達3,380萬人，而後者也有3,060萬人觀看。
報道稱，美國總統就職典禮的收視率在過去半個世紀中變幅很大，從1981年前總統列根（Ronald Reagan）上任時的最高點4,180萬人，到2004年小布殊（George W. Bush）第二任期開始的最低點1,550萬人。
特朗普：正擬最早2月1日起加徵中國10%關稅網上宣布炒名廚José Andrés等前朝4官員 特朗普：You're fired！甲骨文OpenAI及軟銀投資5000億美元 特朗普：史上最大AI基建項目世衛對特朗普決定退出表遺憾 中方：將一如既往支持及深化合作