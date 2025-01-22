特朗普提名駐聯合國大使：以色列對約旦河西岸擁有「聖經權利」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）挑選的美國駐聯合國大使斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）周二（21日）在參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）的確認聽證會上稱：以色列對被佔領的約旦河西岸（West Bank）擁有「聖經式」的統治權。她還承諾將進一步推進特朗普的「美國優先」使命。



她在開場發言中表示：「如果得到確認（任命），我將會執行好『美國優先』，並在世界舞台上發揮以實力謀和平的國家安全領導作用。」

斯蒂芬尼克補充說，如果被確認出任大使，她將審計美國對聯合國及其各機構的資助。她也將尋求制衡中國在國際組織的影響力，並加強華盛頓對以色列的堅定支持。

2025 年1月21日，美國總統特朗普提名美國駐聯合國大使斯蒂芬尼克（Elise Stefanik） 抵達華盛頓國會山莊（Capitol Hill）參加參議院外交委員會的確認聽證會。（Reuters）

當被問及是否贊同以色列極右翼財政部長莫特里奇（Bezalel Smotrich）和前國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）的觀點，即以色列「對整個約旦河西岸擁有聖經式權利（biblical right）」時，她回答說：「是的」。