特朗普2.0｜中金﹕倘美宣布加關稅30%至40%　對中國衝擊有限

特朗普正式就任美國總統,亦標誌特朗普2.0時代正式開啟。中金報告指從就職首日看,特朗普政策初期側重點或聚焦在移民和能源政策,市場關注的關稅政策相對溫和,如果後續採取漸進方式,而減稅等增長性政策加快推出,將有利風險偏好。



中金指出,近期美債利率快速上行,除經濟數據及減息預期等因素外,政策不確定性也是主要擔憂,假設通脹不受政策因素而大幅改變,預期減息2至3次,10年美債息或回落至4.2厘至4.3厘。中期看,美國經濟基本面仍有韌性,減稅若如期推出將再度提振增長,推動美債利率底部逐步抬升。

美股方面,關稅等政策溫和姿態或提振風險偏好,短期在預期持續加持下,美股估值已處高位,計入樂觀預期或受業績和政策擾動,此前受利率消息不斷走高下小幅回調。特朗普就任首日通脹性政策並沒有預期般強,因此短期可能提振風險偏好。基準情形下,標普500指數盈利料增長10%左右,對應點位6300至6400點,落實減稅將額外提振盈利增長3至4個百分點,順周期板塊受益於產業政策和高於均值的有效稅率,彈性可能更大。

