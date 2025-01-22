特朗普2.0｜中金﹕倘美宣布加關稅30%至40%　對中國衝擊有限

特朗普正式就任美國總統，亦標誌特朗普2.0時代正式開啟。中金報告指從就職首日看，特朗普政策初期側重點或聚焦在移民和能源政策，市場關注的關稅政策相對溫和，如果後續採取漸進方式，而減稅等增長性政策加快推出，將有利風險偏好。



美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

料年內美國減息2至3次

中金指出，近期美債利率快速上行，除經濟數據及減息預期等因素外，政策不確定性也是主要擔憂，假設通脹不受政策因素而大幅改變，預期減息2至3次，10年美債息或回落至4.2厘至4.3厘。中期看，美國經濟基本面仍有韌性，減稅若如期推出將再度提振增長，推動美債利率底部逐步抬升。

美股方面，關稅等政策溫和姿態或提振風險偏好，短期在預期持續加持下，美股估值已處高位，計入樂觀預期或受業績和政策擾動，此前受利率消息不斷走高下小幅回調。特朗普就任首日通脹性政策並沒有預期般強，因此短期可能提振風險偏好。基準情形下，標普500指數盈利料增長10%左右，對應點位6300至6400點，落實減稅將額外提振盈利增長3至4個百分點，順周期板塊受益於產業政策和高於均值的有效稅率，彈性可能更大。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

金價支持為2400美元至2600美元

中金予大宗商品中性偏多，惟需要等待催化劑，目前進一步大幅回落可能性不大。其中黃金已超出基於實際利率和美滙指數基本面量化模型測算，料支持為每盎司2400至2600美元，考慮到地緣局勢、央行購金和局部「去美元」需求帶來額外風險溢價補償，長期依然可作為不確定性對沖，短期予「中性」建議。

特朗普（Donald Trump）已正式就任美國總統。（Reuters）

另外，中金測算，如果對華關稅幅度為30%至40%，預期影響將類似2019年4月後，認為符合預期及影響可控。30%至40%關稅帶來外需衝擊相對有限，內部有充足內需刺激政策應對；如果極端情形下加徵60%關稅疊加其他措施，可能帶來衝擊，一是因為市場預期不足，二是影響的確不可忽視，且政策對沖亦需要時間。