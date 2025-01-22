Barron Trump非踏入政壇　特朗普18歲子跟隨父腳步　創房地產公司

美國新總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的18歲小兒子巴倫（Barron Trump），去年正式升格為大一新鮮人、入學紐約大學商學院，200厘米高挑身材和深邃五官引起矚目。



據悉，巴倫正在跟隨老爸腳步，不過並非踏入政壇，而是計劃與2位合夥人共同創立豪華房地產公司。

特朗普就職：2025年1月20日，特朗普兒子巴倫（Barron Trump）出席父親的就職慶祝活動（Reuters）

特朗普一家都是「巨人族」。（X/ @KaiTrumpGolfs）

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《紐約郵報》報道，巴倫去年7月在懷俄明州註冊成立「特朗普、福爾徹與羅克斯堡資本公司」（Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc.），但在特朗普當選總統後就解散。

《紐郵》取得的記錄顯示，該公司曾將棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）列為主要地址，巴倫的合夥人羅克斯堡（Cameron Roxburgh）透露，他們計劃2025年春天重啟這家公司。

羅克斯堡是巴倫的高中同學，他向《新聞週刊》表示，為了避免選舉相關的媒體關注，他們暫停了公司運作，如今隨著選舉落幕，未來計劃重啟，並專注於高檔房地產，包括猶他州、亞利桑那州和愛達荷州的高爾夫球場和房產。

另一位合夥人是豪華房地產專家福爾徹（Carter Fulcher），其家族在愛達荷州經營著一家知名的房地產公司。福爾徹也有政治人脈，他的堂兄是國會議員羅斯福爾徹（Russ Fulcher）。

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雖然「特朗普、福爾徹與羅克斯堡資本公司」是獨立公司，但羅克斯堡透露，特朗普已經私下給兒子商業建議。不過，至少目前為止，特朗普集團並沒有提供資金支持。這三人希望他們的公司有朝一日能成為特朗普全球帝國的子公司。

特朗普以豪華房產和度假村打造了自家品牌特朗普集團，在他擔任總統期間，長子小特朗普（Donald Trump Jr）和二兒子艾瑞克（Eric Trump）負責經營。

在父親從政的大部分時間裡，巴倫一直避開聚光燈，但據報道，他在特朗普2024年競選策略中發揮了關鍵作用。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）向《霍士新聞》表示，兒子在關鍵人脈方面給了父親建議：「他非常直言不諱…他帶來了很多年輕人。」

特朗普高級顧問米勒（Jason Miller）也稱讚巴倫的貢獻，指他推薦特朗普上一些重要的播客，包括羅根（Joe Rogan）、西奧·馮（Theo Von）和羅根·保羅（Logan Paul）的節目。米勒告訴《天空新聞》：「向這位年輕人致敬，他的每一個建議都被證明是絕對收視率保證。」

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