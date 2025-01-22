特朗普下令DEI聯邦員工帶薪休假　最終將全體裁員

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府周二（1月21日）下令，所有負責「多元、平等、包容」（DEI）的聯邦員工開始帶薪休假，且最終將被解僱。



綜合美媒報道，美國人事管理局（OPM）向各部門和機構負責人發布備忘錄，表示最晚於美國東部時間周三下午5時開始休假，並要求聯邦機構在下周五之前，提交解僱DEI員工的書面計劃，準備關閉所有DEI辦公室和項目。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮的橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令。（Reuters）

特朗普周一簽署行政命令，要求終止聯邦機構中「激進且浪費」的DEI項目，這並非他首次「動刀」，早在第一任期內特朗普就曾下令，禁止聯邦機構承包商和受聯邦資助者舉辦反偏見訓練。不過拜登（Joe Biden）上任首日就撤銷這項命令，並着手在聯邦政府推廣DEI。

新任白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）指，特朗普在競選時就已提出要終止聯邦政府中DEI的禍害，並讓美國回到一個任人唯才的社會。