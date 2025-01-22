最新民調顯示特朗普支持率達47%　比第一任期大部分時間高

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，獲得的支持率達到47%，比他第一任期的大部分時間來得高。



路透社與調查公司益普索（Ipsos）周二（21日）發佈的最新民意調查顯示，特朗普的受歡迎程度高於2017年至2021年任期的大部分時間。

受訪者對特朗普處理一些問題的方式持更積極的態度。約46%的受訪者認可他處理移民問題的措施，希望將移民問題視為新政府的首要任務。其中，約58%受訪者同意美國應大幅減少在邊境申請庇護的移民人數。

2025年1月21日，美國總統特朗普發表就職演說。（Reuters）

不過，民調也顯示，美國人已經對特朗普的一些初步舉動感到不滿。約58%受訪者認為特朗普不應該赦免在2021年1月6日參與國會山騷亂的大部分示威者。

只有29%的受訪者認可特朗普處理司法系統政治化問題的方式。特朗普指責前總統拜登（Joe Biden）通過起訴來扭曲司法規則，旨在阻止特朗普重返白宮，但拜登否認這項指控。

民調也顯示，特朗普擴張美國領土或實施可能推高物價的關稅計劃沒有獲得多少支持，只有21%受訪者同意美國有權在西半球擴張領土。

另外，僅16%受訪者同意美國應向丹麥施壓，迫使丹麥將格陵蘭島（Greenland）出售給美國；只有29%受訪者認同美國應該從巴拿馬手中奪回運河控制權。

2023年10月4日，格陵蘭島，圖為美國部署在島上一處軍事基地。（Reuters）

這項調查是在周一（20日）和周二總統就職典禮後進行，共有1077名美國人參與調查。

這項民意調查結果對特朗普來說相當於一次重置，特朗普在第一個總統任期開始時的支持率僅為43%，到2017年1月底，這個數字上升到49%，但在國會大廈圍攻事件發生後，支持他的人只有34%。

特朗普在第一任期的大部分時間裏，支持率都低於45%，2017年12月跌至33%的低點。

Inside Elections的政治分析師魯巴什金（Jacob Rubashkin）說，按歷史標準來看，特朗普的支持率很低。美國總統通常在任期開始時的支持率超過50%。

納什維爾范德堡大學（Vanderbilt University）的民意專家吉爾說，特朗普似乎更注重滿足他最熱心的追隨者，而不是普通民眾。

本文獲《聯合早報》授權轉載

