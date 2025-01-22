濟州航空空難｜韓交通部將拆除務安機場水泥牆　另有6機場需調整

韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機去年12月29日在務安機場着陸時，撞上跑道盡頭的水泥防護牆後爆炸，事件造成179人遇難。韓國交通部1月22日宣布，將拆除務安機場現有的水泥防護牆。此外，包含務安機場在內，韓國國內共有七座機場亦有類似的防護牆，將被列為應做調整的設施。



據路透社報道，調查人員仍在追查7C2216航班墜毀的原因。有專家指出，在跑道盡頭支援導航天線的巨大水泥防護牆，讓這場空難並得更加致命。

韓國交通部22日發表公開聲明，表示計劃完全拆除務安國際機場現有的水泥防護牆，並將定位器（Instrument Landing Systems，ILS）重新安裝在較脆弱的結構之下。

韓國濟州航空客機墜毀，機上179人罹難，現場滿是血腥味，當局一共動員1572人進行搜救。（路透社）

報道指，在空難發生後，韓國政府針對全國引導飛機着陸的天線結構進行排查。除務安機場之外，包括濟洲國際機場、金海國際機場、泗川機場、光州機場、麗水機場及浦項慶州機場也因設有與飛機衝撞時不易撞毀的儀器降落系統，與務安機場有相似的結構，而需作出調整。

除此之外，由於務安機場的跑道安全區僅200米長，也被質疑不符合安全標準，韓國國土交通部強調，未來將確保國內所有機場都擁有240米長的跑道安全區。

2024年12月30日，濟州航空（Air Jeju）一架客機在韓國務安國際機場降落時衝出跑道後墜毀，圖為撞到防護牆後起火的飛機殘骸。（Reuters）

韓國交通部18日表示，務安機場將持續關閉直到4月18日。