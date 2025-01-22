濟州航空空難｜水泥牆負責人疑家中輕生　警方指現場未發現遺書

韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機去年12月底在務安機場着陸時撞上跑道盡頭的水泥防護牆後爆炸，造成179人遇難。韓媒報導指，當初指導建築這一水泥牆的負責人孫昌浣，周二（21日）被發現倒斃在軍浦市山本洞的家中。



韓國警方指，當日下午6時，孫昌浣的一名家人歸家後發現他倒斃家中，現場未發現有外部闖入的迹象，亦未檢獲遺書，初步研判為輕生身亡，案件目前正在調查中。

韓國機場公社負責管理全國14座機場營運，包括首爾的金浦、京畿道務安、大邱、濟州島等，不包括仁川機場。孫昌浣於2018年12月至2022年2月擔任韓國機場公社的社長，他是在2020年5月負責督導務安國際機場的防空設施改良工程，當中包括涉事的水泥牆。

2024年12月30日，濟州航空（Air Jeju）一架客機在韓國務安國際機場降落時衝出跑道後墜毀，圖為撞到防護牆後起火的飛機殘骸。（Reuters）

外界質疑客機着陸時所撞上的水泥牆，間接導致空難出現重大傷亡。韓國國土交通部周三公布安全改善計劃，旨在對發現機場跑道旁有「危險設施」的全韓7個機場進行安全改建，包括涉事的務安機場，將增加這些機場跑道的安全區或引進具有令飛機煞車作用的特殊設施。

據報導，全南警察廳調查本部正在調查濟州航空墜機事故，相關人士指出，孫昌浣並未被列為調查對象，也不曾被以證人身分傳喚。