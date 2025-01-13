濟州航空空難｜務安機場延長關閉　當局擬改善降落引導天線結構

韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機12月底撞上全羅南道務安（무안，Muan）機場天線，滑出跑道並引起大火後，當局延長關閉機場至1月19日，同時計劃今年改進機場降落引導天線的結構。



路透社報道，濟州航空波音737-800飛機在務安國際機場墜毀後，韓國交通部一直在檢查航空公司和機場的安全狀況，並於週一（13日）宣布「定位器」（localizer）結構的行動。

該部門在一份聲明中表示，包括務安國際機場在內的七個國內機場被發現有混凝土或鋼材製成的地基或路壆需要更改，並指會在今個月內準備好改善這些結構的措施，目標是在2025年底前完成改善工作。

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政府也已完成對六間國內航空公司的波音737-800飛機的檢查，並發現部分業者有違規行為，包括超過飛行前後的檢查時長，以及不遵守解決飛機缺陷或乘客登機的程序。

韓國交通部表示，1月13日至21日將對全國主要機場設施進行特別安全檢查。